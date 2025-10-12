Tainá brilha, Fortaleza vence Sport e conquista título da Copa Maria Bonita

Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC Jogadoras do Fortaleza comemoram gol do título

O Fortaleza coroou, ontem, o emblemático ano do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino com um título inédito. As Leoas do Pici venceram de maneira o Sport por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), e levaram a taça da primeira edição da Copa Maria Bonita.

O gol da partida foi marcado pela artilheira do time tricolor, Tainá, aos 40 minutos do segundo tempo.

Em toda a competição, o Fortaleza somou quatro vitórias, dez gols marcados e um tomado. Os números refletem a temporada do time de Erandir: 11 triunfos e sete empates em 18 jogos, entre Brasileirão A2, Cearense, Copa do Brasil e certame regional, com 50 tentos feitos e 13 sofridos.

Nos primeiros toques na bola na Arena Pernambuco, já era possível de se ler que tanto Fortaleza quanto Sport entendiam o peso de disputar a primeira final da Copa Maria Bonita. Os dois times protagonizaram um embate pegado, consequentemente faltoso, e intenso do início ao fim.

As donas da casa tinham a vantagem de contar com a presença da torcida. Com esse 12° jogador ao seu favor, as Leoas da Ilha iniciaram o embate tendo mais a posse de bola ofensiva, mas o Fortaleza fazia uma boa cobertura defensiva, deixando poucos espaços para que o Sport conseguisse finalizações claras, apesar da alta presença na grande área.

Mesmo tendo que se precaver, as Leoas do Pici tentavam aproveitar as oportunidades para ir ao contra-ataque e chegar ao gol de Nanda. A equipe conseguiu ameaçar em alguns momentos, com Tainá e Natália, principalmente, mas pecava no chute final. Uma das grandes oportunidades de abrir o placar foi, inclusive, perdida nos acréscimos, com Jhow, o que deixou o cenário em aberto para o tempo final.

Na segunda etapa, o Fortaleza foi para o tudo ou nada. A equipe buscou criar mais volume ofensivo e finalizações, e conseguiu chegar mais à meta de Nanda. Logo nos primeiros minutos, tanto Akhemi quanto Duda tiveram bons arremates, mas a goleira do Sport conseguiu defendeu.

Com o time do Pici mais ousado taticamente, o Sport acabou perdendo espaço no jogo, o que só deixou o Fortaleza mais perto do gol. Após muitas tentativas, com mudanças na escalação na saída de Akhemi e entrada da camisa 10, Andressa Anjos, as Leoas cearenses conseguiram o tento que sacramentou o título nos minutos finais do embate. Aos 40, a artilheira com 10 gols marcados, Tainá, marcou e consagrou o grupo como primeiro campeão do certame regional.

A equipe do Pici agora concentra suas forças no restante da temporada, no Campeonato Cearense, pelo qual entra em campo já na próxima quinta-feira, 16, às 15 horas, diante do Ceará, no primeiro Clássico-Rainha de 2025.