Bareiro revela momento difícil com seca de gols e exalta Palermo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bareiro fez o gol da virada do Fortaleza sobre o Juventude

O difícil momento vivido pelo Fortaleza na temporada 2025, na qual a equipe luta para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, é marcado por falhas e equívocos em jogos decisivos. Nos compromissos mais recentes, porém, o time comandado por Martín Palermo tem sentido um pouco menos o peso de estar no Z-4. Com três vitórias recentes, o Tricolor conseguiu subir na tabela: após rodadas ocupando a vice-lanterna, agora é o 18º colocado, com 24 pontos somados em 26 partidas.

A reação passa pela vitória por 2 a 1, fora de casa, sobre o Juventude-RS quando o centroavante paraguaio Adam Bareiro marcou o gol da virada. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o jogador revelou ter enfrentado momentos difíceis após perder um pênalti contra o Mirassol-SP e acumular uma seca de 12 jogos sem balançar as redes.

“Já passei por situações parecidas na carreira, mas nesse pênalti eu me senti muito mais pressionado. Queria fazer as coisas bem, tive a chance de marcar e não consegui — e ainda na frente da nossa torcida. Fiquei muito triste. Conversei com minha família, com meus colegas, até que veio o jogo contra o Juventude, quando consegui virar essa situação”, contou ele, que destacou como o gol marcado serviu para aliviar o peso que carregava.

“Foi uma explosão dos sentimentos que eu vinha guardando. Muitas coisas que falo só pra minha família, naquele momento eu extravasei, coloquei tudo pra fora. Eu vinha pensando que, quando fizesse o primeiro gol em um jogo importante, seria o início de uma virada. Por sorte, o gol veio com a vitória, que foi o mais fundamental. E isso foi muito bom, por isso também a emoção”, celebrou o centroavante.

Esse peso agora parece bem mais leve nos pés dos jogadores do Fortaleza e isso passa, para Bareiro, pela comissão técnica de Palermo. O camisa 27 detalhou que o fato de o ex-centroavante argentino entender o que a equipe passa hoje foi primordial para que as coisas começassem a se ajustar e a refletir em vitórias.

"Já estive em times em que tive que lutar em momentos difíceis e sempre há vantagem em ser um jogador que sabe lidar com esses momentos, e ele é um treinador que sabe lidar com esses momentos. Isso contagia o grupo. Temos um elenco muito bom, jogadores muito bons, com muita trajetória. Agora temos uma química entre os jogadores e o treinador. É algo bom que estamos refletindo pouco a pouco em campo. O momento que o Fortaleza vive ainda é difícil, mas dessa forma que estamos fazendo agora, podemos alcançar esse objetivo (da permanência)", pontuou ele.

E além da conexão com o elenco, Bareiro também frisou uma ligação pessoal com o treinador por jogarem na mesma posição. O jogador do Leão, inclusive, revelou que o argentino o aconselhou antes do jogo diante do Juventude, o que fez com que o atleta tivesse psicológico para conseguir garantir o triunfo com um gol marcado.

"Pra mim é importante ter um técnico que tenha jogado na mesma posição que eu, como ele, que também sabe falar de experiências pra mim. Antes do jogo contra o Juventude, ele me falou para entrar tranquilo, que estivesse preparado mentalmente, que fique atento a qualquer oportunidade e nessa oportunidade eu tenha que fazer um gol. Foi o que aconteceu. Ele olha para todo o grupo, mas ele sempre olha pros atacantes, pois sabe o que estamos vivendo".

Esse clima positivo tem ajudado o grupo também na preparação diante do Vasco. Os times se enfrentam na quarta-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, e Bareiro crê que será um jogo difícil, mas que o clima mais tranquilo ajuda nos treinamentos.

"A vitória contra o Juventude foi importante porque nos deixa trabalhar tranquilos nesses dias (de Data Fifa) e ir seguindo o que o corpo técnico tem passado. É uma comissão com muita intensidade e é seguir abraçando a ideia do técnico, ir nos preparando fisicamente para o jogo difícil contra o Vasco, para seguir fazer bem as coisas", finalizou. (Com informações de Mateus Moura)