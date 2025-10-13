Ceará tem a 7ª maior média de público da Série A 2025; Fortaleza tem a 11ª

Foto: Lucas Emanuel/FCF Torcida do Ceará tem a melhor média de presença entre clubes cearenses nesta Série A

Após 27 rodadas disputadas, Ceará e Fortaleza ocupam, respectivamente, a 7ª e a 11ª posições no ranking de maiores médias de público pagante do Brasileirão 2025. Somados, os dois representantes locais já levaram mais de 700 mil torcedores aos estádios nos jogos da competição nacional.

Com os 25.636 alvinegros presentes na Arena Castelão na vitória sobre o Santos, no jogo passado, no dia 5, o Ceará, que vive situação estável na tabela de classificação, ocupando o décimo lugar, alcançou uma média de 32.067 pagantes por partida. Em 13 jogos como mandante, o Vovô já ultrapassou a marca de 400 mil torcedores no total.

Para efeito comparativo, na temporada passada, quando disputou a Série B, o Alvinegro terminou o campeonato com média de 28 mil torcedores, ou seja, quase 4 mil a menos que a atual. Os jogos como mandante, inclusive, foram primordiais para que o time comandado por Léo Condé alcançasse o acesso à elite nacional.

Na penúltima rodada da Segundona do ano passado, por exemplo, o Ceará recebeu o América-MG e registrou o maior público da história da Arena Castelão: 63.908 pessoas na arquibancada. Agora, na Série A, a torcida do Vovô manteve-se presente. Não à toa, o clube de Porangabuçu tem os dois maiores públicos do Nordeste na atual edição do torneio.

O maior aconteceu na partida contra o Flamengo, que terminou empatada por 1 a 1. Naquela ocasião, pela 18ª rodada, 57.887 torcedores estiveram presentes no Castelão. A segunda foi na derrota diante do Atlético-MG, pela 11ª rodada, quando 50.070 alvinegros foram torcer pelo Ceará. O Bahia é quem completa o top-3 da região em público na Série A, com 48.124 tricolores no duelo com o Rubro-Negro carioca.

O Fortaleza, por sua vez, também atingiu um número expressivo recentemente. No embate contra o São Paulo, pela 26ª rodada, 35.544 tricolores estiveram nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista. Mesmo com uma campanha ruim e estando presente na zona de rebaixamento por grande parte da disputa, o Leão mantém média de 22.614 pagantes, tendo mais de 300 mil torcedores como mandante nesta Série A.

Apesar dos números positivos em relação ao público, o desempenho nas arquibancadas é inferior ao da temporada passada. Em 2024, em um contexto completamente diferente na tabela — o clube terminou em quarto lugar e, em vários momentos, chegou a brigar pela liderança —, o Tricolor registrou média de pouco mais de 31 mil torcedores por partida na elite do futebol nacional.

Considerando as quatro edições anteriores do Brasileirão, o Fortaleza sempre figurou entre as maiores médias de público. Em 2021, o Leão ficou na quinta posição do quesito. Em 2022, na quarta posição. Em 2023 e 2024, na sexta e sétima, respectivamente — nas três temporadas mais recentes, inclusive, o clube conseguiu ultrapassar a marca de 1 milhão de pagantes em casa, número que engloba todas as competições, não apenas a elite nacional. (Com Levi Lima / Especial para O POVO)

Maiores médias de público pagante da Série A 2025: