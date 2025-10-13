Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão após goleada

O Palmeiras ampliou ainda mais as chances de conquistar o título do Brasileirão depois de golear o Juventude por 4 a 1 no sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e igualar a mesma quantidade de partidas do Flamengo, vice-líder e rival na briga pelo título. Com o triunfo, o time alviverde chegou aos 58 pontos, três a mais que os cariocas, com 55.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Palmeiras ser campeão subiu para 69% contra 25,1% do Flamengo. Na terceira posição, com 52 pontos, o Cruzeiro tem apenas 7,4% de chances. Vale destacar que paulistas e cariocas têm um jogo a menos cada.

Ainda segundo o levantamento da UFMG, a goleada ainda garantiu a vaga do Palmeiras na Libertadores de 2026. Flamengo, com 99,98% e Cruzeiro, com 99,62%, também estão praticamente garantidos no torneio continental. Já o Mirassol, estreante na Série A e quarto colocado com 46 pontos, tem 84,8% de chances para disputar a maior competição da América do Sul pela primeira vez na história.

Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento continua intensa. Depois da derrota para o Palmeiras, o Juventude, 19º colocado com 23 pontos, se complicou ainda mais e aumentou a probabilidade de cair para a Série B para 86,6%.

Lanterna do Brasileirão, o Sport, com 16 pontos, tem praticamente uma missão impossível para evitar a queda, já que tem 98,6% de chances de ser rebaixado. Vitória (80,1%), Fortaleza (71,8%) e Santos (29,9%) são os outros times que brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro. O Ceará tem apenas 2,2% de probabilidade de ser rebaixado.

Após a pausa para a Data Fifa, a Série A retorna na próxima quarta-feira, 15, para a 28ª rodada. Entre os postulantes ao título, o líder Palmeiras recebe o RB Bragantino no Allianz Parque, às 19 horas. Já o Flamengo encara o Botafogo em clássico carioca, no Nilton Santos, às 19h30min. (Agência Estado)