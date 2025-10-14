Brenno lamenta lesão de João Ricardo e se diz preparado para ser titular no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiros João Ricardo e Brenno em treino do Fortaleza

Na semana passada, o Fortaleza divulgou que o goleiro João Ricardo, titular e um dos líderes do elenco, terá de passar por uma cirurgia — situação que deve afastá-lo dos gramados por cerca de seis meses. A notícia, claro, abalou o grupo. Um dos mais impactados foi Brenno, companheiro de posição do camisa 1, que agora assumirá em definitivo a baliza tricolor neste restante de temporada.

Em entrevista coletiva, o arqueiro lamentou a lesão de João Ricardo e revelou que conversa frequentemente com o colega, desejando-lhe força na recuperação e orando para que tudo ocorra bem no procedimento cirúrgico. Paralelamente, Brenno destacou estar pronto para a titularidade — algo para o qual vinha se preparando desde que chegou ao clube, embora soubesse que sua condição inicial seria a de reserva.

“Eu e o grupo, como um todo, ficamos tristes pela lesão do João Ricardo. A gente nunca quer que um atleta passe por isso, é sempre um momento muito difícil. Tenho conversado bastante com ele, perguntando como está, desejando força na recuperação. Tenho certeza — e oro — para que tudo dê certo, que a cirurgia seja um sucesso e que ele volte o quanto antes”, disse.

“Quanto a mim, tenho me preparado da mesma forma que sempre fiz em toda a minha carreira. Tenho trabalhado diariamente, sempre com o objetivo de estar pronto para o momento em que a oportunidade surgisse. Graças a Deus, as coisas têm acontecido individualmente, e trabalhamos muito para que aconteça coletivamente também, para sairmos dessa situação”, afirmou.

Em Caxias do Sul (RS), diante do Juventude, Brenno deixou o campo como um dos grandes destaques do Fortaleza. Defendeu um pênalti quando a partida ainda estava 1 a 0 para o time gaúcho, além de realizar outras intervenções importantes com a bola rolando. Para ele, a atuação do Leão na segunda etapa — quando conseguiu a virada e a vitória — precisa servir de modelo para os próximos jogos.

“Ensina que a gente precisa ter, em todos os jogos, a postura que tivemos no segundo tempo. Mostra a nossa capacidade enquanto grupo, a nossa qualidade coletiva. Temos que usar esse segundo tempo contra o Juventude como exemplo e motivação, porque mostra que temos capacidade para reagir, neutralizar o adversário e buscar o resultado”, destacou.