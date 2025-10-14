Com escalação modificada, Brasil visita Japão em amistoso em Tóquio

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Seleção se prepara para enfrentar o Japão em amistoso

Após a convincente goleada sobre a Coreia do Sul, o Brasil encerra a breve turnê de amistosos na Ásia nesta terça-feira, 14, diante do Japão. As seleções se enfrentam às 7h30min (horário de Fortaleza), no estádio Ajinomoto, em Tóquio. Apesar de servir como mais um teste para a seleção comandada por Carlo Ancelotti, o duelo promete ser equilibrado, considerando o bom nível técnico dos anfitriões.

Depois das três nações que sediarão o Mundial — México, Estados Unidos e Canadá —, o Japão foi a primeira equipe a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com autoridade: os Samurais Azuis avançaram em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas com desempenho impecável. Venceram os seis jogos, não sofreram gols e balançaram as redes 24 vezes, números que os colocam em outro patamar no continente.

Nos compromissos mais recentes, o Japão soma dois empates, duas derrotas e uma vitória, mas jogando com time misto, quando não totalmente reserva. Nos três últimos amistosos, empatou sem gols com o México, foi derrotado pelos Estados Unidos por 2 a 0 e ficou no 2 a 2 diante do Paraguai.

Para o confronto desta terça, a seleção brasileira deve alterar quase tudo na equipe que atuou contra a Coreia do Sul. A principal novidade deve ser a entrada de Hugo Souza, do Corinthians, no gol. Na partida passada, Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ficou sob a meta.

O arqueiro do Timão foi testado nos treinos e pode estrear com a camisa da seleção. "A expectativa está a mil, trabalhei a vida inteira para chegar a este momento. Agora é entrar e fazer o que eu sei e o que me trouxe até aqui", relatou o jogador à CBF TV.

Os únicos titulares que devem ser mantido são a dupla de volantes Bruno Guimarães e Casemiro, e o atacante Vini Jr. A defesa deve ter Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto. O meia deve ser Lucas Paquetá, enquanto no ataque, o craque do Real Madrid deve ter a companhia de Gabriel Martinelli e Luiz Henrique.



Em entrevista coletiva antes da partida, Ancelotti reforçou a importância da fase de testes para definir a equipe que representará o País na Copa.

“Temos que ver qual é a melhor estratégia para nós. É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas e dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que, pouco a pouco, vai estar mais definido com outros jogadores que queremos ver como incorpora no jogo”, disse o treinador.

“Meu objetivo é dar tudo de mim pela seleção brasileira, tentar fazer com que joguem o seu melhor e conquistar a Copa do Mundo”, completou o comandante.

Na terra do Sol Nascente, Brasil e Japão se reencontram pela 14ª vez. O histórico é amplamente favorável à Canarinho: são 11 vitórias e dois empates, sem derrotas. No estádio Ajinomoto, a equipe brasileira tentará manter a escrita e encerrar a série de amistosos asiáticos com mais uma boa atuação.

Japão x Brasil: ficha técnica

Japão



3-4-3: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Téc.: Hajime Moriyasu

Brasil



4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Vini Jr. Téc.: Carlo Ancelotti

Local: Estádio de Tóquio (Japão)

Data: 14/10/2025

Horário: 7h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Kim Jong Hyeok-COR

Assistentes: Park Kyunyong-COR e Jang Jongpil-COR

Transmissão: Globo, sportv e getv