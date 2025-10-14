O POVO vai transmitir Campeonato Cearense Feminino em 2025 e 2026

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da FCF, e André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO

O Grupo de Comunicação O POVO transmitirá, em 2025 e 2026, o Campeonato Cearense Feminino, realizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF). A primeira exibição ao vivo será o Clássico-Rainha, válido pela terceira rodada da atual edição, com equipe completa de narração e comentários da casa.

As partidas do Estadual serão transmitidas na TV O POVO (48.2) e nos canais do O POVO e do Esportes O POVO no YouTube. A estreia será no próximo dia 16 (quinta-feira), às 15 horas, com o duelo entre Ceará e Fortaleza, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga.

Além dos dois confrontos entre Alvinegras e Leoas na primeira fase, o público também poderá acompanhar as semifinais (quatro jogos) e as finais (dois jogos) do torneio. Ao todo, serão oito confrontos exibidos com imagens na TV O POVO e no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

A assinatura do contrato ocorreu nesta segunda-feira, 13, com as presenças do diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO, André Filipe Dummar, e o vice-presidente da FCF, Mauro Carmélio Neto.

A novidade foi celebrada pelo presidente da FCF, Mauro Carmélio, que destacou a qualidade das produções do Esportes O POVO, especialmente nas modalidades femininas.

“É uma felicidade enorme poder contar com O POVO em uma competição tão importante, que precisa e merece grande visibilidade. Como diretor de futsal da CBF, acompanhei a cobertura do Campeonato Brasileiro da modalidade e fiquei bastante satisfeito com o trabalho. Tenho plena confiança de que o futebol feminino está em boas mãos e será levado ao público com o cuidado, a seriedade e o profissionalismo que merece”, ressaltou Carmélio.

O projeto reforça o compromisso do Esportes O POVO em valorizar o futebol feminino, especialmente diante da Copa do Mundo de 2027, que terá Fortaleza como uma das sedes. A capital cearense receberá partidas da primeira fase e das oitavas de final, em um momento histórico para a modalidade no Estado e no país.

Esportes O POVO fará a transmissão com imagens do Clássico-Rainha entre Ceará e Fortaleza, pelo Cearense Feminino. Crédito: João Moura/Fortaleza EC e Gabriel Silva / Ceará SC

Desde o mês passado, a TV O POVO e o YouTube do Esportes O POVO transmitem também os jogos dos clubes cearenses (Ceará, Fortaleza e São João do Jaguaribe) no mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Verdão do Vale foi eliminado nas oitavas de final, enquanto Vovô e Leão avançaram para as quartas e terão os próximos confrontos exibidos.

Ambas as parcerias de transmissão marcam o novo momento do Esportes O POVO, que terá um foco multiesportivo.

"A parceria ilustra muito bem o futuro do Esportes O POVO. Nós queremos olhar além do básico, queremos mostrar que o Estado tem força esportiva em diferentes modalidades e que nossa equipe está preparada para fazer a ponte entre os atletas e o público. O futebol feminino cearense vive uma ampla expansão nos últimos anos, com os maiores times atingindo a elite nacional, e a Copa do Mundo de 2027 vai ter o Castelão como um dos principais palcos. Estamos preparados para o novo momento", ressaltou André Bloc, editor-chefe da editoria.

Cearense Feminino: como funciona e os postulantes ao título

Na edição 2025 do Manjadinho Feminino, sete equipes disputam o título. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed, enquanto o Grupo B reúne Movimenta, Hiroos Cariri e R4.

Após os confrontos de ida e volta em cada grupo, os dois melhores clubes de cada chave avançam às semifinais, quando o 1º colocado do Grupo A enfrenta o 2º do Grupo B, e o 1º do Grupo B encara o 2º do Grupo A, também em jogos de ida e volta.

O Campeonato Cearense Feminino de 2025 se iniciará em setembro, com finais marcadas para ocorrer em novembro. Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A partir desta fase, a Federação Cearense de Futebol (FCF) assumirá os custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes. As finais também serão realizadas em duas partidas.

Na busca pelo hexa estadual e pelo tricampeonato consecutivo, o Ceará, comandado por Erivelton Viana, tenta manter sua hegemonia no futebol feminino local. Caso conquiste o título, o Alvinegro igualará o Caucaia como maior vencedor da história do torneio.

Do outro lado, o Fortaleza chega embalado após um grande ano, marcado principalmente pelo acesso inédito à Série A1 do Brasileirão Feminino e pela campanha invicta em 2025, que inclui boas participações na Copa do Brasil e Brasileirão A2 e, agora, o título nordestino na Copa Maria Bonita. As Leoas querem coroar a temporada com o título cearense, reforçando o crescimento da modalidade no clube.