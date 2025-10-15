Após 10 dias livre, Fortaleza retoma luta contra o Z-4 diante do Vasco no Castelão

Foto: FÁBIO LIMA Moisés deve voltar a ser relacionado após seis meses

Após um intervalo de dez dias sem partidas, o Fortaleza retoma a difícil luta contra o rebaixamento nesta quarta-feira, dia 15, contra o Vasco da Gama-RJ, na Arena Castelão, na Capital, às 21h30min, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por todo o contexto que vive, o Leão do Pici não pode, em nenhuma hipótese, se dar ao luxo de deixar escaparem os três pontos diante do time carioca.

Embora a situação ainda seja complicada, o Fortaleza chegou à pausa da Data Fifa com uma perspectiva mais positiva em relação à saída do Z-4. Com a vitória sobre o Juventude-RS, em Caxias do Sul (RS), e a derrota do Santos — que ocorreu para o Ceará —, o Tricolor deixou a penúltima posição da tabela e passou a ter quatro pontos a menos que o Peixe, atual 16º colocado.

No melhor dos cenários, uma vitória sobre o Vasco e uma derrota do Santos no clássico diante do Corinthians-RS, na Vila Belmiro, fariam o Fortaleza terminar a rodada a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento. Por outro lado, também existe a pior hipótese: uma derrota no Castelão pode aumentar a distância para sete pontos.

“Devido às circunstâncias deste ano, o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Nosso trabalho tem sido focado no confronto contra o Vasco, em aprimorar o que fazemos bem e também em corrigir as nossas deficiências para chegarmos 100%, fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória dentro de casa”, afirmou o goleiro Brenno, um dos heróis do triunfo sobre o Juventude, no qual defendeu um pênalti.

Para a partida, o técnico Martín Palermo terá desfalques importantes. Matheus Pereira, um dos principais destaques da equipe, está suspenso. No departamento médico estão João Ricardo (que passará por cirurgia e só retornará em cerca de seis meses), Bruno Pacheco (lesão) e Weverson (transição). Por outro lado, há cinco retornos: Lucas Crispim, Lucca Prior, Moisés, Tinga e Benevenuto.

Adversário do Fortaleza, o Vasco já passou por momentos piores no Brasileirão desta temporada. Na primeira metade do torneio, conviveu constantemente com o perigo da zona de rebaixamento e apresentou oscilações. No returno, porém, a situação mudou de rumo — o Cruzmaltino tem a quarta melhor campanha nesta segunda fase do certame, com 58% de aproveitamento.

Em oito partidas disputadas no segundo turno da Série A, o Vasco conquistou quatro vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Considerando os últimos nove jogos disputados — dois deles pela Copa do Brasil, na qual eliminou o rival Botafogo nas quartas de final —, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz sofreu apenas um revés, além de quatro triunfos e quatro empates.

Os bons resultados impulsionaram o clube carioca na tabela, na qual agora ocupa a 11ª posição, com 33 pontos — nove a mais que o Fortaleza, por exemplo. Se quiser continuar embalado, o Vasco terá de encerrar um longo jejum contra o Tricolor na capital cearense. Afinal, o Alvinegro não vence o Leão como visitante há 22 anos.

A última vez foi em 2003, pela 15ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco superou o Fortaleza por 1 a 0. Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes em solo cearense, com quatro vitórias do Tricolor e quatro empates.

Para o confronto, Diniz terá o desfalque do lateral Paulo Henrique, que foi titular pela seleção brasileira no amistoso contra o Japão, disputado nesta terça-feira, dia 14, em Tóquio — ele, inclusive, marcou um dos gols da Canarinho na derrota por 3 a 2. O também lateral Pumita Rodríguez, convocado pelo Uruguai, deve ser outra ausência.



Fortaleza x Vasco da Gama: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino (Pierre) e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vasco da Gama



4-4-2: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Téc: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30min

Data: 15/10/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Francisco Chaves Bezerra/PE

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Globo e Premiere