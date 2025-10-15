Brasil perde de virada para Japão após falhas no 2º tempo

Em um jogo de dois tempos completamente distintos, o Brasil perdeu para o Japão de virada, por 3 a 2, na manhã desta terça-feira, 14, no estádio Ajinomoto, em Tóquio. Com este placar, os Samurais Azuis conquistarem sua primeira vitória sobre a Canarinho. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para o Brasil. Minamino, Nakamura e Ueda fizeram os gols da vitória japonesa.
Com o resultado, o técnico Carlo Ancelotti sofreu sua segunda derrota em seis jogos comandando a seleção brasileira. Até essa partida, sob o comando do italiano, o escrete sul-americano só havia sofrido um gol, justamente na derrota para a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Após essa data Fifa, o grupo verde e amarelo volta a campo entre os dias 10 e 18 de novembro, quando enfrentará a seleção de Senegal, no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), e Tunísia, no Stade de France, em Paris (França). Assim como o Brasil, os dois futuros rivais estão garantidos na Copa do Mundo de 2026.
Para o duelo contra os Samurais Azuis, Ancelotti mandou a campo oito atletas considerados reservas. Tal número de alterações cobrou seu preço nos minutos iniciais. Com uma aparente falta de entrosamento, a seleção dominava a posse de bola, mas a mantinha próximo ao meio-campo, sem muita efetividade.
Contudo, a dificuldade brasileira em criar oportunidades se deu, também, pela postura da seleção local. No papel, os japoneses foram a campo com três zagueiros e uma linha de quatro na frente da área. Na realidade, os dois alas desciam para a primeira linha e formavam uma barreira na entrada da grande área.
Foi nesse cenário que o Japão teve a primeira grande chance da partida. Aos 21 minutos, Endo recebeu a bola na ponta direita e decidiu encarar a defesa brasileira. Ele encontrou Minamino no “bico” da pequena área. O atacante do Mônaco dominou e passou para Ueda que, sozinho próximo às traves, finalizou ao lado da baliza brasileira.
O lance de ousadia dos Samurais pareceu ter instigado os brasileiros, que responderam logo na sequência. Em uma jogada de aproximação, Paulo Henrique recebeu a bola pela intermediária direita e se aproximou de Bruno Guimarães, que tabelou com Lucas Paquetá e entregou de volta para o lateral do Vasco. Já dentro da área, PH finalizou sem chances para Suzuki e abriu o placar.
Seis minutos após inaugurar o marcador, a seleção canarinho aproveitou o momento para ampliar sua vantagem. Paquetá, que já havia participado do primeiro gol, recebeu a bola na entrada da área e “cavou” a bola para encontrar Martinelli sozinho nas costas da defesa, que finalizou de canhota, sem chances para o arqueiro asiático.
No segundo tempo o Japão voltou diferente. Com ímpeto diferente, os nipônicos passaram a marcar com linhas altas, e a ousadia rendeu frutos quando Fabrício Bruno, com a bola dominada, errou na saída de bola e Minamino descontou. Claramente o Brasil sentiu o gol e a mudança de postura dos Samurais, que continuaram pressionando.
A mudança tática dos donos da casa foi recompensada aos 16 minutos. Após nova jogada pela direita, Ito cruza para Nakamura, o atacante recebeu nas costas de Pedro Henrique, acertou um belo voleio e contou com nova falha de Fabrício Bruno para empatar o marcador.
O Brasil até conseguiu uma resposta na sequência. Após lançamento pela direita, Luiz Henrique conduz pela direita e encontra Matheus Cunha na entrada da área para recolocar o Brasil a frente do placar. Porém, o ponta, ex-Botafogo, estava em posição irregular.
A escapada dos visitantes parece não ter abalado em nada os Samurais. Três minutos após o tento brasileiro, Ueda ganha no alto de Fabrício Bruno e finaliza no travessão. Como a bola havia desviado no defensor do Cruzeiro, foi marcado escanteio para o Japão. E foi justamente após essa cobrança de escanteio que Ueda ganhou novamente pelo alto e finalizou de cabeça para virar a partida, em falha do goleiro Hugo Souza.
3-4-2-1: Z. Suzuki; Watanabe, Taniguchi e J. Suzuki; Doan (Mochizuki), Sano, Kamada (Ogawa) e Nakamura (Soma); Kubo (Ito) e Minamino (Tanaka); Ueda (Machino). Técnico: Hajime Moriyasu.
4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estevão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Estádio Ajinomoto, Tóquio (JAP)
Árbitro: Kim Jong-hyeok (Coreia do Sul)
Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (ambos da Coreia do Sul)
Gols: Paulo Henrique (25/1ºT); Gabriel Martinelli, (31/1ºT); Minamino (6/2ºT); Nakamura (16/2ºT) e Ueda (25/2ºT).
Cartões amarelos: Estevão (BRA); Ritsu Doan (JAP)