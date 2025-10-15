Logo O POVO+
Esportes

Ceará encara o Sport fora de casa em clássico nordestino pelo Brasileirão

Times se enfrentam na noite de hoje, na Ilha do Retiro, no Recife (PE) em duelo da 28ª rodada do certame nacional
Foto: Samuel Setubal Marllon deve substituir Marcos Victor no time titular do Ceará

Depois de nove dias sem entrar em campo por conta da pausa para a Data Fifa, o Ceará encara o Sport-PE hoje, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada da competição nacional.

No clássico nordestino, o Vovô mira conquistar pontos importantes fora de casa para seguir figurando na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o Vovô ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, e tenta manter a boa sequência após o triunfo convincente sobre o Santos, por 3 a 0, na Arena Castelão.

A atuação segura diante da equipe paulista, inclusive, consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A. O técnico Léo Condé, no entanto, terá de lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram em Fortaleza e não viajaram com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

Para além disso, o Ceará vai precisar quebrar um tabu incômodo: não vence o Sport como visitante há quatro anos. A vitória mais recente ocorreu em 2021, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, quando o Vovô aplicou uma goleada por 4 a 0 na Ilha do Retiro. Desde então, foram partidas equilibradas, mas sem triunfo alvinegro em solo pernambucano.

"Não é porque é o lanterna que é o pior time do Brasil, não. Lá tem atletas dedicados a dar o melhor. Não podemos achar que é fácil porque eles estão na lanterna. Todo mundo ali está fazendo o seu pão de cada dia. Acho que é um dos jogos mais difíceis. Tem que ter os pés no chão e humildade para lutar visando os três pontos", projetou o atacante Fernandinho em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Sport vive situação delicada na tabela. Lanterna da Série A, o Leão da Ilha soma apenas 16 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. No clássico, o técnico Daniel Paulista vai precisar superar uma série de desfalques importantes.

O meia Hyoran, por exemplo, é baixa certa: o jogador sentiu um incômodo na coxa direita ainda no início da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e foi diagnosticado com uma lesão de grau leve. O departamento médico optou por não apressar o retorno, e o atleta segue em tratamento.

Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. As ausências, especialmente no setor defensivo, foram lamentadas pelo treinador rubro-negro.

“São duas perdas significativas, já que ambos vinham muito bem, sendo pilares da nossa defesa. Mas vamos buscar soluções dentro do elenco. É um jogo muito importante, um clássico regional dentro de casa, e temos que trabalhar para buscar a vitória”, disse Daniel Paulista.

Na história, Ceará e Sport se enfrentaram em 48 jogos. São 16 vitórias do Vovô, 12 empates e 20 triunfos do Leão. No primeiro turno, o time alvinegro venceu o rubro-negro por 2 a 0, em partida disputada na Arena Castelão. Depois, em julho, ainda eliminou os pernambucanos nas quartas de final do Nordestão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Sport x Ceará: ficha técnica

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Igor Cariús e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data: 15/10/2025
Horário: 20 horas (horário de Brasília)
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN: 
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

