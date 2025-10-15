Ceará encara o Sport fora de casa em clássico nordestino pelo Brasileirão

Foto: Samuel Setubal Marllon deve substituir Marcos Victor no time titular do Ceará

Depois de nove dias sem entrar em campo por conta da pausa para a Data Fifa, o Ceará encara o Sport-PE hoje, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 28ª rodada da competição nacional.

No clássico nordestino, o Vovô mira conquistar pontos importantes fora de casa para seguir figurando na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o Vovô ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, e tenta manter a boa sequência após o triunfo convincente sobre o Santos, por 3 a 0, na Arena Castelão.

A atuação segura diante da equipe paulista, inclusive, consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A. O técnico Léo Condé, no entanto, terá de lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram em Fortaleza e não viajaram com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

Para além disso, o Ceará vai precisar quebrar um tabu incômodo: não vence o Sport como visitante há quatro anos. A vitória mais recente ocorreu em 2021, pela fase de grupos da Copa do Nordeste, quando o Vovô aplicou uma goleada por 4 a 0 na Ilha do Retiro. Desde então, foram partidas equilibradas, mas sem triunfo alvinegro em solo pernambucano.

"Não é porque é o lanterna que é o pior time do Brasil, não. Lá tem atletas dedicados a dar o melhor. Não podemos achar que é fácil porque eles estão na lanterna. Todo mundo ali está fazendo o seu pão de cada dia. Acho que é um dos jogos mais difíceis. Tem que ter os pés no chão e humildade para lutar visando os três pontos", projetou o atacante Fernandinho em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Sport vive situação delicada na tabela. Lanterna da Série A, o Leão da Ilha soma apenas 16 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. No clássico, o técnico Daniel Paulista vai precisar superar uma série de desfalques importantes.

O meia Hyoran, por exemplo, é baixa certa: o jogador sentiu um incômodo na coxa direita ainda no início da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e foi diagnosticado com uma lesão de grau leve. O departamento médico optou por não apressar o retorno, e o atleta segue em tratamento.

Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. As ausências, especialmente no setor defensivo, foram lamentadas pelo treinador rubro-negro.

“São duas perdas significativas, já que ambos vinham muito bem, sendo pilares da nossa defesa. Mas vamos buscar soluções dentro do elenco. É um jogo muito importante, um clássico regional dentro de casa, e temos que trabalhar para buscar a vitória”, disse Daniel Paulista.

Na história, Ceará e Sport se enfrentaram em 48 jogos. São 16 vitórias do Vovô, 12 empates e 20 triunfos do Leão. No primeiro turno, o time alvinegro venceu o rubro-negro por 2 a 0, em partida disputada na Arena Castelão. Depois, em julho, ainda eliminou os pernambucanos nas quartas de final do Nordestão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Sport x Ceará: ficha técnica

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto, Igor Cariús e Lucas Lima; Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 15/10/2025

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN:

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO