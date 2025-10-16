Ceará sai na frente, mas cede empate ao Sport e desperdiça chance de subir na tabela

O Ceará desperdiçou uma ótima chance de subir na tabela da Série A ontem, no Recife (PE). Atuando na Ilha do Retiro, o Vovô empatou em 1 a 1 com o Sport, lanterna da competição. No jogo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o time alvinegro saiu na frente no placar com Pedro Raul, mas sofreu a igualdade após erro defensivo e gol de Igor Cariús.
Visitante no duelo, o Ceará iniciou o jogo buscando manter a mesma intensidade que apresentou no triunfo contra o Santos-SP. No entanto, o Leão da Ilha surpreendeu com uma postura agressiva nos primeiros minutos, liderado por Lucas Lima, principal articulador das jogadas ofensivas.
Com isso, o Rubro-Negro teve mais posse de bola e presença ofensiva inicial, com Derik Lacerda aparecendo bem na área e Aderlan tentando completar os cruzamentos no segundo poste. O Ceará, por sua vez, demorou a encaixar sua marcação e perdeu alguns duelos no meio-campo.
Aos poucos, o Vovô equilibrou o jogo. Entre os 15 e os 30 minutos, passou a pressionar a saída de bola do adversário e criou boas oportunidades. Galeano, aos 17, apareceu na segunda trave, mas chutou por cima. Logo depois, Fernandinho tirou tinta da trave em chute perigoso, e Mugni arriscou de fora da área, levando perigo ao goleiro Gabriel.
O Sport voltou a crescer na reta final da etapa inicial, mas errou nas finalizações. Luan Cândido tentou de longe e mandou para fora. Com o cenário, o primeiro tempo terminou sem gols.
Na volta do intervalo, o Alvinegro começou melhor. Logo aos três minutos, Fernandinho venceu a marcação de Aderlan e foi derrubado. Na cobrança, Lourenço exigiu grande defesa de Gabriel, que salvou os mandantes. A jogada, inclusive, animou o time de Léo Condé, que teve sequência de boas chances logo depois: Fernandinho e Pedro Raul pararam em bloqueios da defesa, e Mugni teve chute travado dentro da área.
Apesar do volume ofensivo do Ceará, o Sport respondia em contra-ataque perigoso. Aos 22 minutos, Romarinho cruzou, Bruno Ferreira rebateu parcialmente, e Derik Lacerda mandou por cima, desperdiçando ótima oportunidade.
Buscando manter a intensidade, Léo Condé fez as primeiras alterações. Vina entrou no lugar de Mugni e rapidamente levou perigo. Em sua primeira jogada, o camisa 29 tabelou com Fernandinho e cruzou rasteiro na área, mas ninguém aproveitou.
Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate sem gols, o Vovô mostrou sua principal virtude: a transição rápida. Aos 36 minutos, Vina lançou Pedro Henrique, que atraiu a marcação e rolou para Pedro Raul cabecear com categoria, abrindo o placar na Ilha do Retiro.
Com a vantagem, o técnico alvinegro fechou o time, substituindo Pedro Raul por Richardson e trocando Galeano por Paulo Baya. A estratégia, porém, não deu certo. O Sport, empurrado pela torcida, se lançou ao ataque e foi premiado. Aos 41 minutos, após cruzamento na área, Igor Cariús subiu mais que a defesa e empatou de cabeça: 1 a 1.
Nos acréscimos, as duas equipes ainda tiveram chances de desempatar, mas faltou precisão. Bruno Ferreira salvou o Vovô em chute de Derik Lacerda, e Fernandinho respondeu com finalização perigosa que passou rente à trave.
Com o empate, o Ceará chega aos 35 pontos e se mantém na 10ª posição da Série A, dentro da briga por vaga na Copa Sul-Americana. O próximo desafio será diante do Botafogo, no domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão.
Sport
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira), Romarinho e Lucas Lima; Matheusinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Zanocelo, Lucas Mugni (Vina) e Lourenço; Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Téc: Léo Condé
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data: 15/10/2025
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira/AL e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN
Gols: 37min/2ºT - Pedro Raul (CEA); 41min/2ºT - Igor Cariús (SPO)
Cartões amarelos: Derik Lacerda, Aderlan, Rafael Thyere (Sport); Lucas Mugni (Ceará)
Público e renda: 14.494 e R$ 321.215,00