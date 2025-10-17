Ceará e Fortaleza ficam no empate no primeiro Clássico-Rainha do Cearense Feminino

Foto: Fernanda Barros Lance do Clássico-Rainha entre Ceará x Fortaleza, no Estádio Franzé Moraes, pelo Campeonato Cearense Feminino 2025

O primeiro Clássico-Rainha de 2025 teve cara e placar de um acirrado duelo entre Ceará e Fortaleza. Na tarde desta quinta-feira, 16, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, Alvinegras e Leoas ficaram no empate em 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino, naquele que fica na história como o primeiro duelo de futebol transmitido ao vivo pelo Esportes O POVO.

Em campo, a equipe tricolor marcou o primeiro tento com Natália, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas aos 22 minutos Jojo fez para a equipe da casa e deixou tudo igual.

O embate, desenhado principalmente por disputas de bola no meio de campo, marcava a briga pelo topo da Grupo A. Com três partidas jogadas, após a igualdade, o Ceará lidera a chave com sete pontos, enquanto o Tricolor — com um jogo a menos — ocupa a segunda posição com quatro pontos.

Para construir o resultado, as duas equipes começaram propondo embate, com atletas brigando pelo controle ofensivo do jogo. Nos minutos iniciais, o Ceará buscou construir um melhor desempenho, tendo a posse da bola, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em chances reais de finalização.

As dificuldades das Alvinegras, pouco a pouco, chamaram as Leoas para a partida. Na primeira chance maior de ataque do grupo tricolor, as visitantes avançaram pela lateral do campo, cruzaram na segunda trave e a artilheira Natália, com pouca marcação, cabeceou para fora.

O susto inicial foi suficiente para que o grupo comandado por Erandir Feitosa tomasse as rédeas da partida e virassem o time com mais posse de bola. Foi desta forma que as visitantes sofreram uma falta na entrada da área. Assim, Thalita foi para a bola. A experiência da camisa seis com bola parada parou no travessão, mas, no rebote, Natália abriu o placar aos 14 minutos. O Fortaleza ainda teve chances para ampliar com uma cabeçada de Andressa, mas a bola passou por cima do gol; e depois com Natália novamente, parada então pela goleira Amanda.

O tento perdido acabou fazendo diferença no placar final já que, aos 22 minutos, o Ceará, que então estava mais recuado, teve uma nova chance e a aproveitou quando Jady passou pela ponta direita e cruzou na grande área. A zaga tricolor afastou mal e, no rebote, Jojo deixou tudo igual.

A partir da igualdade, as equipes passaram a disputar um jogo mais burocrático. Após a parada técnica para hidratação, a intensidade da partida caiu ainda mais e, somando-se à tarde quente no estádio Franzé Morais, os times pouco fizeram para tirar a igualdade do placar ainda na primeira etapa.

O segundo tempo começou com um bom ritmo. Logo no primeiro minuto, a estreante Eduarda Balbino driblou as zagueiras adversárias e quase marcou um golaço para o Fortaleza, mas Amanda mais uma vez fez uma grande intervenção. Quatro minutos depois, Paulinha cobrou falta, mas acertou o travessão de Lorrana, sem mexer no placar.

O Ceará não desistiu e seguiu em cima. Aos 10 minutos, novamente, a trave foi protagonista após um chute de Jady, mas o ritmo da partida voltou a cair após o décimo minuto. Buscando maiores movimentações, o técnico Erandir sacou algumas mudanças, seguido de Erivelton, mas o ritmo da partida não foi recuperado até o apito final, persistindo então o empate.

As equipes ainda se enfrentam pelo menos uma vez no certame, na partida de volta da primeira fase. Se ambas avançarem às semifinais, podem se enfrentar na decisão — o que é o cenário natural, que se repete nos últimos anos. (Colaborou João Bosco Neto / Especial para O POVO)

Ficha técnica: Ceará 1x1 Fortaleza

Ceará

4-3-3: Amanda; Fran, Ale (Shakira), Emely Paixão, Bia; Lana, Jady, Suyane; Paulinha, Girlane (Dri), Jojo (Dudinha). Téc: Erivelton Viana.

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Eduarda Batista (Leidiane), Bruna; Thalita, Tefah, Natália; Kathleen (Eduarda Balbino), Andressa Anjos (Jhow), Tainá (Akhemi). Téc: Erandir.

Local: CT Franzé Morais, em Itaitinga (CE)

Data: 16/10/2025

Árbitra: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)

Assistentes: Janaina Lima da Silva (Promissor CBF) e Francisca Gabriele de Araújo Soares (FCF)

Gols: Natália (14/1°T), Jojo (22/1°T).

Cartões amarelos: Lana, Girlane (CEA); Andressa Anjos (FOR).