Ceará volta a desperdiçar pontos contra times em mau momento

O Ceará voltou a deixar escapar pontos importantes na Série A do Campeonato Brasileiro contra adversários da parte de baixo da tabela. Em mais um capítulo da oscilação que tem marcado sua campanha, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o lanterna Sport, na quarta-feira, 15, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

O resultado fez o time de Léo Condé cair para a 11ª colocação, com 35 pontos, e reforçou um padrão recorrente: a equipe tem se mostrado competitivo diante dos clubes do G-10, mas tropeça contra oponentes em crise ou na zona de rebaixamento.

A prova disso são as derrotas recentes para Juventude-RS (19º) e Vitória-BA (17º), além do próprio empate contra o Sport-PE. Esses tropeços, claramente, têm impedido o Alvinegro de consolidar uma sequência positiva e de brigar de forma mais direta por uma vaga no G-10 do certame.

Na Ilha do Retiro, o roteiro foi semelhante a outros confrontos em que o Ceará desperdiçou pontos. O time teve o controle de parte do jogo, abriu o placar com Pedro Raul — que encerrou um jejum de nove partidas sem balançar as redes —, mas não conseguiu administrar a vantagem. Cinco minutos depois, o lateral Igor Cariús aproveitou erro defensivo e empatou a partida para o Leão.

Durante o primeiro tempo, o duelo foi equilibrado, com o Leão da Ilha tendo mais posse de bola e o Ceará buscando saídas rápidas em transição. Já na etapa final, o Alvinegro cresceu em campo, criou boas oportunidades e chegou ao gol em um lance bem trabalhado em transição ofensiva. No entanto, a falta de atenção no sistema defensivo e a dificuldade em “matar” o jogo custaram caro.

Após a partida, o técnico Léo Condé valorizou o ponto conquistado fora de casa, mas reconheceu que o time poderia ter saído com um resultado melhor.

“Conseguimos construir e fazer 1 a 0. Já imaginávamos que, a partir daquele momento, o Sport se lançaria ainda mais, algo que já vinha fazendo em partidas anteriores jogando em casa, e conseguiu o empate. Poderia ter virado, assim como o Ceará também poderia ter feito o segundo gol. Desde que o Daniel (Paulista) assumiu, nem parece que o Sport é o último colocado no campeonato”, avaliou o treinador.

Na sequência, o comandante também destacou o equilíbrio do confronto. “Pelo que as duas equipes produziram, foi um resultado justo. Em alguns momentos, o Sport foi melhor, em outros o Ceará foi melhor. Como a gente saiu na frente, fica um gostinho de que poderíamos ter levado um resultado positivo para casa, mas um ponto nesse momento do campeonato é sempre muito importante”, completou.

Autor do gol cearense, Pedro Raul também demonstrou um sentimento de frustração pelo empate. “Ficou um sentimento de que se segurasse mais um pouco, nós teríamos os três pontos. O Sport também tem seus méritos, produziram chances. O empate foi justo pelo que foi o jogo, mas fica um sabor amargo por termos saído ganhando e tomado o empate logo depois”, disse o camisa 9.