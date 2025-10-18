Ceará perde para o Traipu na ida das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC Douglas Pecém sendo marcado por atleta do Traipu

O Ceará foi derrotado por 6 a 2 pelo Traipu-AL e larga em desvantagem nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida ocorreu na noite desta sexta-feira, 17, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Os gols foram marcados por Kauê e Canindé pelo lado do Vovô; Samuel, Gabriel Pereira, Pedro Paraguai, Thiaguinho (duas vezes), e Thiago Feitosa marcaram pelo time alagoano.

Para se classificar para as semifinais, o Alvinegro precisa vencer o Traipu, em Alagoas, no tempo normal para levar para a prorrogação, e no tempo complementar bater o adversário novamente ou superá-lo nos pênaltis.

Apesar do placar final largo, a partida começou parelha, com ambas as equipes tendo duas chances cada de abrir o placar nos primeiros dois minutos de partida. Com o jogo em aberto, os donos da casa aproveitaram o momento e marcaram aos três minutos, após bom chute de Kauê.

O Ceará seguiu melhor na partida, se aproveitando da marcação alta dos alagoanos, e tendo algumas chances claras. Após um tempo técnico, o treinador do Traipu, Davi Mendonça, corrigiu o sistema defensivo da equipe e seus jogadores passaram a aproveitar a superioridade técnica.

Jogando em função do contra-ataque, os visitantes roubaram uma bola na intermediária, trocaram passes rapidamente e Samuel, aos sete minutos, deixou tudo igual no CFO. Após sofrer o empate, o Vovô ficou ainda mais ofensivo e marcou em quadra alta.

Foi assim que, aproveitando novamente o espaço deixado pelo adversário, o Traipu tentou uma bola longa para o ataque; Thiago Soares saiu mal do gol, Lukinhas acertou a trave e Gabriel Pereira, no rebote, virou aos 14 minutos. Na esteira do gol, o time alagoano cobrou rápido o tiro de meta e achou Pedro Paraguai livre no ataque. O ala encheu o pé e fez 3 a 1 na partida.

A segunda etapa se iniciou com o Traipu tendo mais posse e gastando o relógio na troca de passes. A ideia de controle de jogo era tamanha que, em determinado momento, a equipe chegou a ter três fixos em quadra.

Do lado alvinegro, o Vovô teve dificuldade de fazer frente ao adversário e conseguiu sua primeira finalização na etapa complementar somente aos cinco minutos de jogo. Mesmo assim, o Vovô não se abateu e Canindé, em uma boa jogada individual, diminui o placar aos oito minutos.

O Ceará se animou com o gol e foi para cima, mas, em uma nova falha individual, sofreu o quarto gol. Os donos da casa erraram a saída de bola, Samuel roubou a posse e chutou para defesa de Thiago Soares; no rebote, Thiaguinho ampliou o placar.

Pouco tempo depois, a defesa alvinegra afastou mal a bola e livre de marcação, Thiaguinho marcou um belo gol do meio da quadra. Nos minutos finais, ainda deu tempo para Thiago Feitosa, goleiro do Traipu, marcar o sexto tento.