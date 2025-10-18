Fortaleza visita o Cruzeiro para tentar o improvável e continuar sonhando com permanência

Vivendo um ciclo de esperança e desilusão — e a margem de tempo entre essas emoções costuma ser curta —, o Fortaleza terá a difícil tarefa de encarar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em jogo que acontece neste sábado, 18, às 21 horas, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Afundado na zona de rebaixamento, o Leão não tem outra alternativa senão vencer.

O Fortaleza chegou a um momento do torneio em que empatar fora de casa com a Raposa, atual terceira colocada da tabela e um dos times de maior investimento do torneio, seria considerado um resultado ruim. Foi o próprio clube cearense que se colocou nessa situação ao desperdiçar a chance de vencer jogos que deveria, como contra os reservas do São Paulo e diante do Vasco da Gama, em ambos tendo um jogador a mais em campo e atuando em casa, no Castelão.

A última rodada foi a pior possível para o time cearense. Além de ser derrotado pelo Cruzmaltino, os comandados do técnico Martín Palermo viram o Santos — primeiro time fora da zona de rebaixamento — vencer o Corinthians e abrir sete pontos de vantagem. O Vitória, 17º colocado, superou o Bahia no Barradão e também aumentou sua margem em relação ao Tricolor, que foi para quatro pontos.

No Pici, o discurso segue sendo o de lutar enquanto a matemática indicar que é possível escapar da Série B. Restando 11 partidas, a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca os 44 pontos como número seguro contra o rebaixamento — 8% de risco. Para alcançar essa marca, porém, o Leão precisa vencer seis jogos e empatar dois.

Na viagem para Belo Horizonte, 24 atletas foram relacionados, enquanto dez tiveram de permanecer na capital cearense. Destes desfalques, cinco foram por lesão: Matheus Pereira (edema), Lucas Crispim (edema), Benevenuto (edema), Allanzinho (edema) e João Ricardo (em recuperação após cirurgia). Os demais foram por suspensão: Gastón Ávila, Deyverson, Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto.

Adversário do Fortaleza, o Cruzeiro chegou a liderar o Brasileirão, mas perdeu força recentemente na briga pelo título. Para manter vivo o sonho de erguer a taça, a Raposa precisa vencer o Leão, já que o Palmeiras, atual primeiro colocado, está com 61 pontos — os comandados do técnico português Léo Jardim somam 53, ou seja, oito a menos.

Outro fator que aumenta a pressão pela vitória do Cruzeiro é a sequência ruim que o time vive: são quatro jogos sem triunfos na elite nacional, sendo os últimos três encerrados em empate, além de uma derrota para o Vasco da Gama. Na rodada passada, a equipe mineira disputou um clássico com o Atlético-MG, que está em enorme crise, e a partida terminou em 1 a 1.

Na campanha, o Cruzeiro detém o quinto melhor ataque da atual edição da Série A, com 41 gols marcados, e a segunda defesa mais consistente, com apenas 21 tentos sofridos — o Flamengo, com 13, lidera o ranking. Para o duelo, Léo Jardim não contará com o centroavante Kaio Jorge, artilheiro do certame, o lateral Kaiki e o goleiro Cássio. Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira, está de volta após a Data Fifa.

Cruzeiro x Fortaleza: ficha técnica

Cruzeiro



4-4-2: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Gabigol. Téc: Léo Jardim

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Téc: Palermo

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18/10/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, Sportv e Premiere

