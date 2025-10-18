Lucas Moraes é campeão mundial de rali em feito inédito do País no automobilismo

O piloto Lucas Ermírio de Moraes se consagrou campeão mundial da Rally Raid (W2RC), o principal campeonato do rali cross-country internacional, nesta sexta-feira, 17. O título inédito para o esporte brasileiro foi garantido após o fim da disputa do Rally do Marrocos, quinta e última etapa da temporada de 2025.

Aos 35 anos, Lucas disputou sua segunda temporada completa no W2RC, considerado a "Fórmula 1 do off-road". Em comparação ao ano de estreia, sua performance atingiu o ápice, saindo do terceiro lugar na classificação geral para detentor do título deste ano.

Com o segundo lugar na etapa marroquina, o titular da equipe Toyota Gazoo Racing supera na classificação geral grandes nomes da modalidade, incluindo o multicampeão Nasser Al-Attiyah, do Catar, que terminou como vice deste ano.

Ao longo da temporada, a campanha do paulista foi marcada por regularidade e feitos excepcionais. Moraes venceu o Rally de Portugal, tornando-se o primeiro representante do País a triunfar em uma etapa do W2RC. Em seguida, foi vice-campeão no Desafio do Deserto de Abu Dabi e somou um terceiro lugar no Rally Safari, na África do Sul.

Com conquista do campeonato, o piloto se consolida como o maior nome do rali brasileiro. Agora, seu foco será a abertura da temporada 2026, novamente com o Rally Dakar. A prova será especial na carreira de Lucas por ele ser o primeiro brasileiro a subir ao pódio geral do Dakar, em 2023, e também o primeiro a vencer as etapas da lendária competição em 2024.