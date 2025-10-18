Sob o comando de sérvia, Fortaleza BC visita Vasco na estreia do NBB

Foto: João Pires/LNB Fortaleza BC participou do Torneio Abertura do NBB.

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste fim de semana para estrear no Novo Basquete Brasil (NBB), temporada 2025/26. O Carcalaion vai enfrentar o Vasco da Gama neste sábado, às 16 horas, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

O duelo contra o Cruzmaltino marca o início de uma sequência contra adversários cariocas — depois do Vasco, o time encara Botafogo e Flamengo, também em território adversário.

Na edição passada do NBB, o Fortaleza BC passou a maior parte da temporada nas últimas posições e terminou como lanterna, na 18ª colocação. O feito foi resultado de sequências oscilantes e jogos desastrosos protagonizados pela equipe, que conseguiu vencer apenas 10 dos 34 jogos da temporada regular.



Buscando uma nova rota, a equipe tricolor passou por uma ampla reformulação. Nesta temporada, o principal objetivo é garantir uma vaga entre os 16 primeiros colocados e avançar aos playoffs. A edição atual da competição traz novidades: pela primeira vez, 20 clubes disputarão o NBB, e os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Liga Ouro.

Assim, a fim de evitar o risco de rebaixamento, o Carcalaion promoveu uma série de mudanças, sendo a principal no comando técnico. A sérvia Jelena Todorovic foi contratada para dirigir o time no lugar de Flávio Espiga, tornando-se a primeira mulher a comandar uma equipe masculina de basquete na elite do esporte no Brasil.

Aos 31 anos, ela também é a terceira pessoa mais jovem a assumir um time do NBB, só atrás de Murilo Henriquy Cunha da Silva e Gustavo de Conti quando estrearam. Com experiência em clubes europeus e passagens pelas seleções da Sérvia e da Grécia, Jelena chega com a missão de dar nova identidade ao Carcalaion.

Além da treinadora, chegaram também os armadores Alex Mudronja, Michael Dupree e Jack Gohlke; o ala Aleksa Popovic; e os pivôs Bernardo da Silva e Rafael Rodrigues. O novo grupo foi testado na pré-temporada, durante o Torneio de Abertura, em que o Carcalaion encerrou a participação em 9º lugar entre 12 equipes.

No evento, realizado em São Paulo, Jelena Todorovic falou sobre a expectativa de comandar o Fortaleza BC: “O Brasil tem um grande e tradicional basquete, eu sei que o NBB é uma das melhores ligas da América do Sul. Como sérvia, eu respeito muito o esporte no Brasil, porque é uma nação esportiva como a nossa", explicou.

"O basquete aqui é diferente, como em todo continente. Mas o que eu realmente gosto do Brasil é a criatividade, os atletas são criativos, e posso ver isso nos meus jogadores. Vou tentar colaborar com o que trago de experiência minha na Europa, onde cresci. Estou muito feliz em estar aqui", completou.