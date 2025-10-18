Zanocelo agrada e pode ganhar mais minutos no Ceará

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Zanocelo foi reforço do Ceará na última janela

Um dos reforços da última janela de transferências, o volante Vinicius Zanocelo começa, aos poucos, a conquistar espaço no Ceará. O jogador fez seu primeiro jogo como titular nessa quarta-feira, 15, no empate em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE) e deixou boa impressão.

Com qualidade na saída de bola, visão de jogo e bom posicionamento defensivo, o volante, que está emprestado pelo Santos-SP ao Alvinegro de Porangabuçu até o fim deste ano, pode se tornar uma alternativa cada vez mais presente no time de Léo Condé na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

Atuando durante os 90 minutos ante o Leão da Ilha, o meio-campista de 24 anos registrou um passe decisivo e acertou 36 dos 42 passes que tentou (86%), além de somar uma interceptação, um corte e oito recuperações de bola. Os dados são do SofaScore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.

Com boa leitura tática, Vinicius vem confirmando suas características de “box-to-box”, ou seja, aquele volante que atua de área a área, contribuindo tanto na construção ofensiva, quanto na recomposição defensiva. Além de dar dinamismo à saída de bola, ele demonstra boa capacidade para pisar na área como elemento surpresa, além de oferecer cadência e controle em momentos necessários.

Nos quatro jogos em que esteve em campo até aqui com a camisa alvinegra, o atleta acumulou 87,5% de acerto nos passes e média de 2,5 bolas recuperadas por partida. Ele já havia mostrado bom desempenho na vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, quando entrou no segundo tempo e ajudou o Ceará a controlar a posse de bola e segurar o resultado positivo por 1 a 0 fora de casa. Ao todo, ele disputou 158 minutos pelo clube.

Depois das boas atuações, sobretudo contra o Sport, a expectativa é de que Zanocelo receba mais minutos nas próximas rodadas, principalmente diante do calendário apertado e da necessidade de variações no meio de campo.

Em entrevista coletiva concedida ontem, em Porangabuçu, o meio-campista projetou o próximo desafio do Vovô na Série A, contra o Botafogo-RJ, neste domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão. O Alvinegro busca reagir após o empate fora de casa com o lanterna Sport e conta com o apoio da torcida para tentar voltar ao G-10. Hoje, a equipe é 12ª colocada, com 35 pontos conquistados.

“Sabemos que será um jogo difícil. É um time que briga pelo G-4 do Campeonato, vem de derrota em clássico e, por isso, chega mordido para jogar contra a gente. Temos que aproveitar o fator casa e, desde já, chamar nosso torcedor para lotar a Arena Vozão (Castelão). Somos fortes em casa e, com a Arena cheia, ainda mais. Sabemos o quanto eles nos apoiam, nos ajudam como nosso 12º jogador, e lotar a Arena será de suma importância”, destacou o jogador.