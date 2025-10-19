Fortaleza perde para o Cruzeiro e segue em situação crítica no Z-4 da Série A

Foto: GILSON LOBO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Lopes se lamenta na derrota do Leão para a Raposa

A festa de aniversário era do Fortaleza, mas quem comemorou mesmo foi o Cruzeiro. No Mineirão, a Raposa venceu por 1 a 0, em duelo da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e manteve o Tricolor afundado na zona de rebaixamento, com risco de retornar à vice-lanterna da tabela de classificação.

O cenário, que já era péssimo antes do início da rodada, com o Leão a com sete pontos a menos que o Santos, primeiro fora do Z-4, pode piorar drasticamente. O Peixe joga hoje, contra o Vitória, na Vila Belmiro, e pode abrir dez pontos de margem para o time cearense. O Inter, que é o 15º, com 33 pontos, recebe o Sport, no Beira-Rio, e também pode aumentar a diferença.

Caso Santos e Inter vençam, o alvo passa a ser o Atlético-MG, que é o 14º, com 33 pontos, e foi derrotado pelo Corinthians, em jogo que também ocorreu ontem. Ou seja, dependendo dos resultados, a distância para sair da zona pode continuar sendo de sete pontos, mas também pode aumentar para nove.

No Mineirão, o primeiro tempo não fugiu muito da naturalidade que o contexto da partida indicava previamente. O Cruzeiro, jogando com o apoio da torcida, assumiu o papel de protagonista e foi superior — embora, em alguns momentos, tenha cadenciado o ritmo. O Fortaleza, por sua vez, adotou uma postura defensiva para tentar explorar os contra-ataques. Tudo dentro do padrão.

Mas, para a situação que vive o Tricolor, fazer o padrão não é suficiente. A Raposa não precisou jogar uma partida brilhante na etapa inicial, somente o necessário para conseguir ir ao intervalo com a vantagem no placar. O tento dos donos da casa poderia ter ocorrido já aos dois minutos do duelo, se Gabigol, sem goleiro e debaixo da trave, tivesse alcançado o passe de Christian.

A pressão celeste veio surtir efeito aos 20 minutos, quando o jovem equatoriano Arroyo, que fez o que quis contra a marcação tricolor pelo lado esquerdo, deu um ótimo passe para Christian. O meia da Raposa, de frente para a baliza defendida por Brenno e completamente livre, na marca do pênalti, teve tranquilidade para estufar as redes.

No segundo tempo, o desempenho do Cruzeiro caiu abruptamente. A Raposa passou a errar muitos passes e deixou de ser um perigo iminente no setor ofensivo. O problema é que, mesmo assim, o Fortaleza pouco aproveitou. A partida ficou feia, com um perde e ganha constante no meio-campo e quase nenhuma emoção. Melhor para o time mineiro, que parecia bem satisfeito com o 1 a 0.

As entradas de Moisés e Pierre aos 18 minutos, nos lugares de Herrera e Rodrigo, respectivamente, melhoraram bastante a dinâmica do Fortaleza com a posse de bola. O volante, com bons passes em profundidade, tornou o Leão mais objetivo, enquanto o atacante trouxe mais intensidade no último terço. Palermo também promoveu a estreia de Kayke, que substituiu Lucero — que segue na seca de gols.

No fim, sem alteração no placar. O Fortaleza, dentro das suas limitações e repleto de desfalques, teve uma atuação competitiva. Isso, entretanto, pouco importa. O Tricolor precisa de resultados, independentemente do adversário ou do contexto. Para escapar da Série B, precisa fazer o improvável. E não vem fazendo — e nem dá sinais de que fará. Tem sido uma equipe protocolar quando deveria ser espetacular.

As oportunidades estão se esgotando e, se seguir nesse rumo, não demorará para que a matemática e as estatísticas, que ainda dão resquícios de esperança contra o rebaixamento, abandonem o Fortaleza.

Cruzeiro 1x 0 Fortaleza: ficha técnica



Cruzeiro

4-4-2: Léo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Walace) e Matheus Pereira (Bolasie); Arroyo (Wanderson) e Gabigol. Téc: Leonardo Jardim

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Rodrigo (Pierre), Lucas Sasha e Pochettino (Marinho); Herrera (Moisés), Lucero (Kayke) e Breno Lopes. Téc: Palermo

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18/10/2025

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima/PE

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Michael Stanislau/RS

Gol: 20min/1ºT - Christian

Cartões amarelos: Villalba (CRU); Lucero, Lucas Gazal, Rodrigo, Mancuso e Pochettino (FOR)

Público e renda: 40.410 presentes/R$ 1.441.705,00