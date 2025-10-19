Logo O POVO+
João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra francês que bateu recorde com saque
Esportes

João Fonseca estreia no ATP da Basileia contra francês que bateu recorde com saque

Torneio na Suíça ocorre entre esta segunda-feira, 20, e o próximo domingo, 26, e jovem brasileiro pode ter chaveamento difícil pela frente
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
João Fonseca terá chaveamento difícil pela frente (Foto: Thomas COEX / AFP)
Foto: Thomas COEX / AFP João Fonseca terá chaveamento difícil pela frente

Foi definida, ontem, a chave do ATP 500 da Basileia 2025, que ocorrerá entre amanhã e o próximo domingo, 26, em quadra dura indoor, na Suíça. O torneio conta com 32 atletas na chave de simples, entre eles o brasileiro João Fonseca.

O jovem carioca estreia contra Giovanni Mpetshi Perricard, o "gigante" francês que entrou para o livro de recordes de Wimbledon ao marcar o saque mais rápido da história do torneio: 246 km/h. O tenista de 19 anos atualmente ocupa o 45º posto no ranking da ATP, enquanto o francês de 22 anos é o número 37 do mundo.

O caminho de Fonseca no torneio não será fácil. Se avançar, o brasileiro poderá enfrentar, nas oitavas de final, o tcheco Jakub Mensik, sétimo cabeça de chave e 19º do mundo, e, na sequência, nas quartas de final, o dinamarquês Holger Rune, 11º do mundo e terceiro cabeça de chave do torneio.

Já na chave de duplas, Fonseca vai formar parceria inédita com Rafael Matos para enfrentar os franceses Nicolas Mahut, ex-número 1 de duplas, e Pierre-Hugues Herbert.

Depois de abrir mão da temporada asiática do circuito, como o Masters 1000 de Xangai, na China, o tenista brasileiro atuou na última semana no ATP 250 de Bruxelas, mas perdeu na estreia para o holandês Botic van de Zandschulp.

O torneio suíço reunirá estrelas como Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina e servirá como preparação para o Masters 1000 de Paris, que terá início logo na sequência, no dia 27 de outubro.

O que você achou desse conteúdo?