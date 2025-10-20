Ceará tem atuação ruim e perde para o Botafogo em casa pela Série A

Foto: Samuel Setubal Vovô foi derrotado em casa pelo Glorioso

Sem inspiração, o Ceará foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, na Arena Castelão, na noite de ontem, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vovô desperdiçou a oportunidade de ganhar posições na tabela de classificação e corre o risco de ficar a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento — o que acontecerá se o Vitória vencer o Santos hoje, na Vila Belmiro.

A postura do Ceará no primeiro tempo da partida foi algo difícil de entender. Mesmo com o apoio da torcida no Castelão — que compareceu em bom número — e diante de um adversário fragilizado, com 11 desfalques e em princípio de crise, o Vovô não conseguiu se impor. Pelo contrário: mostrou-se uma equipe acomodada, de baixa intensidade e pouca “fome” por gols.

No ataque, o repertório limitado dos comandados de Léo Condé, quando precisavam propor o jogo, ficou evidente, algo que já aconteceu em outras partidas na Arena Castelão. Os movimentos do Vovô eram muito previsíveis: bola para o volante, que passava para um dos dois pontas, Fernandinho ou Galeano. Na maioria das vezes, nenhum dos dois atacantes tinha opção de passe para evoluir os lances, então recuavam ou eram desarmados.

Esse ritmo lento e sem brio do Ceará, que deveria ser mais incisivo na partida para pressionar e criar algum tipo de incômodo ao Botafogo, durou por quase toda a primeira etapa. O time carioca, que perdeu Matheus Martins no início do jogo, por lesão, também não teve grande atuação. Cometeu vários erros e demonstrou estar em péssima noite tecnicamente. Ainda assim, foi mais eficiente.

Aos 38 minutos, em um dos raros momentos de lucidez com a bola nos pés, a equipe carioca aproveitou uma falha de Marllon na marcação, e Chris Ramos abriu o placar. O zagueiro do Vovô, que já teve outros episódios de falhas na temporada, havia perdido a titularidade recentemente para Marcos Victor exatamente por não passar confiança. Com a faixa de capitão, o defensor voltou a cometer um erro crucial.

Curiosamente, a postura do Ceará mudou da água para o vinho após o gol sofrido. O time resolveu ser mais agressivo com a posse de bola, acelerar as jogadas e sufocar o Botafogo em sua área. Poderia ter empatado o duelo, não fosse por Marçal, que tirou em cima da linha uma bola finalizada por Pedro Raul. Galeano também teve uma chance de cabeça, mas errou o alvo.

Na volta para o segundo tempo, Léo Condé colocou Vina e Rafael Ramos nos lugares de Mugni e Fabiano, respectivamente. Depois, Pedro Henrique também entrou. Na prática, o Ceará até pressionou por cerca de dez minutos, mas ficou nisso. O Vovô, inofensivo e ineficaz no ataque, sequer obrigou o goleiro Léo Linck a fazer defesas importantes.

Foram várias tentativas de cruzamento e em nenhuma Pedro Raul se sobressaiu. Na intermediária, finalizações de longa distância, todas para fora. A afobação no último terço ficou evidente: um time em uma noite pobre em ideias e displicente coletivamente. Aos 25 minutos, Condé resolveu colocar Fernando Sobral, um volante defensivo, no lugar de Lourenço.

A troca, claro, não teve nenhum efeito positivo diante do contexto que a partida pedia. Para completar, o Botafogo ainda conseguiu ampliar o placar em um lance bizarro da defesa alvinegra, envolvendo o próprio Sobral e o zagueiro Willian Machado. Jeffinho, que nada tinha a ver com a lambança dos jogadores do Vovô na pequena área, anotou o tento.

Mais um resultado frustrante do Ceará no Brasileirão, jogando em casa e com um contexto favorável. O Vovô não empolga nem consegue se estabelecer na primeira página da tabela.

Ceará 0x2 Botafogo: ficha técnica



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Lourenço (Fernando Sobral) e Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé

Botafogo

4-3-3: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Joaquín Correa (Artur); Santi Rodríguez, Chris Ramos (Mastriani) e Matheus Martins (Jeffinho). Téc: Davide Ancelotti

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/10/2025

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos/BA e Douglas Pagung/ES

Gols: 38min/1ºT - Chris Ramos e 33min/2ºT - Jeffinho

Cartões amarelos: Lourenço, Pedro Henrique (CEA); Cuiabano, David Ricardo e Marçal (BOT)

Público e renda: 30.021 presentes/R$ 489.615,00