Fortaleza BC visita Botafogo pelo NBB após estreia com vitória

Foto: João Gabriel Alves/Vasco da Gama Dupree teve boa estreia pelo Carcalaion

Dois dias depois da estreia com vitória na temporada 2025/26 do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense já volta a entrar em quadra hoje, às 20 horas, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada.

No primeiro compromisso da nova edição da competição nacional, o Carcalaion bateu o Vasco por 88 a 78, sábado passado, 18. A equipe segue em solo carioca para enfrentar o Glorioso e, depois, o Flamengo, na próxima quinta-feira, 23.

O time da sérvia Jelena Todorovic, reformulado para esta temporada, conseguiu manter a vantagem no placar ao longo de todo o confronto diante do Cruzmaltino e viu algumas peças novas se destacarem, com o armador norte-americano Dupree e o pivô Alberton, além do remanescente Salsamendi.

O armador australiano Alex Mudronja, sob os cuidados do departamento médico, deve seguir como desfalque.

Sem muito tempo para descansar, o desafio da vez do Tricolor será diante do Botafogo, que vai disputar o primeiro jogo na atual edição do NBB. Nem todos os clubes estrearam ainda, o que afeta a tabela de classificação, mas o Fortaleza BC fez sua parte e aparece na terceira posição, atrás de São José-SP e Flamengo.

Depois da "turnê" no Rio de Janeiro, o Carcalaion ainda terá mais um jogo fora de casa, contra a Unifacisa-PB, no dia 31 deste mês. A estreia como mandante será apenas em 5 de novembro, diante do Corinthians, às 19h30min, no Ginásio da Unifor.