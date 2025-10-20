Fortaleza perde de virada do Atlético-PI e sai atrás nas quartas do Brasileiro de Futsal

Foto: Lucas Batista/Ascom CAP Leão do Pici foi derrotado no em Teresina (PI)

O Fortaleza largou em desvantagem na disputa por vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Tricolor foi derrotado por 4 a 2 pelo Atlético-PI, ontem, de virada, no Ginásio Verdão, em Teresina (PI), no duelo de ida das quartas de final.

O Leão do Pici saiu na frente com dois gols de Wendel, mas Douglas, Romarinho, Pesk e Léo Brandão marcaram para o Caveirão, garantindo o triunfo dos donos da casa.

O embate de volta entre cearenses e piauienses será na próxima sexta-feira, 24, às 21h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. A partida terá transmissão ao vivo e com imagens da TV O POVO (48.2) e do canal do Esportes O POVO no YouTube.

O Atlético-PI tem a vantagem do empate para avançar à semifinal, enquanto o Tricolor terá de ganhar no tempo normal e na prorrogação para se classificar.

Depois do empate por 3 a 3 na fase de grupos, os times nordestinos se reencontraram nas quartas de final do Brasileiro de Futsal. Candidatas ao título, as equipes protagonizaram um confronto intenso e com muitas emoções, mas tiveram de conter os ânimos logo no início em razão de um problema no cronômetro, o que paralisou o jogo por alguns minutos.

Com a bola rolando, o Atlético-PI teve as melhores oportunidades com um velho conhecido do Fortaleza, mas não conseguiu abrir o placar. Jeh aproveitou chute de Lambão e ajeitou para finalizar diante de Andson, mandando para fora. Depois, o camisa 99 recebeu passe com liberdade e errou a pontaria novamente.

O Caveirão assustou outra vez quando Pesk soltou o pé e carimbou a trave tricolor. O rebote ficou com o próprio camisa 88, que bateu forte e viu Andson fazer a defesa.

Se os donos da casa não aproveitaram as chances, o Leão foi eficiente para sair em vantagem. Se Lambão conseguiu evitar o gol de Bob em lance cara a cara, os arremates de Wendel só pararam no fundo das redes do Atlético-PI.

No primeiro gol, o camisa 94 do Fortaleza recebeu passe na esquerda de Gugu Flores, limpou a marcação com categoria e chutou colocado para fazer 1 a 0. Na sequência, Wendel partiu em contra-ataque, livrou-se de Nardinho e bateu de perna esquerda, no canto, para ampliar a vantagem.

O cenário do jogo fez o Atlético-PI se lançar ao ataque, inclusive utilizando goleiro-linha. O placar também esquentou os ânimos, e a partida foi interrompida por alguns minutos devido a uma discussão generalizada entre jogadores e comissões técnicas dos dois times.

O Tricolor acabou cometendo a sexta falta no primeiro tempo, e Léo Brandão cobrou o tiro livre, mas parou em Tavares, que entrou no posto de Andson e cumpriu a missão de evitar o gol. Os donos da casa, porém, não saíram em branco da etapa inicial: Douglas recebeu passe no meio da marcação e bateu colocado para descontar para os piauienses.

O Caveirão manteve o ritmo mais intenso na volta do intervalo e cedeu poucos espaços ao Fortaleza, que ficou acuado na parte defensiva. A pressão mandante surtiu efeito e gerou o empate: Nardinho bateu forte de longe, Andson espalmou, Romarinho pegou a sobra e chutou rasteiro para deixar tudo igual.

Embalado, o Atlético-PI não demorou a virar o placar: em conta-ataque, Nardinho mostrou habilidade para se desvencilhar do marcador e serviu Pesk, que, com liberdade, bateu alto para fazer 3 a 2 no Ginásio Verdão.

Depois da virada mandante, o Fortaleza recorreu ao goleiro-linha e pressionou na tentativa do empate. Gugu Flores teve duas oportunidades em chutes cruzados, parando em defesas de Lambão. Mas a situação se complicou de vez quando Matheus Silva, do Leão, foi expulso faltando pouco mais de três minutos para acabar o duelo.

A falta gerou tiro livre para o Caveirão, que ampliou o placar em cobrança de Léo Brandão. O camisa 70 ainda teve outra oportunidade depois, em novo tiro livre, mas parou na defesa de Tavares. Na sobra, o jogador do Atlético-PI mandou por cima da meta.