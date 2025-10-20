Luisa Stefani perde 1ª final com dupla húngara e é vice no WTA 500 de Ningbo

Foto: AFP Nicole Melichar e Lyudymila Samsonova venceram a dupla Luisa Stefani e Timea Babos na final do WTA 500 de Ningbo

Número 1 do Brasil e 22ª duplista no ranking mundial, a paulistana Luisa Stefani sofreu ontem sua primeira derrota em uma final ao lado da húngara Timea Babos.

A dupla foi vice-campeã do WTA 500 de Ningbo, na China, ao perder um jogo muito disputado contra a norte-americana Nicole Melichar e a russa Lyudymila Samsonova por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 10/8).

"Semana positiva e atingimos o objetivo principal que era qualificar para o Finals. Obviamente uma pena não levar o título, mas foi um bom jogo das duas partes e definido nos detalhes. Agora, seguimos para Tóquio", afirmou a brasileira, que, ao lado de Babos, foi campeã dos WTA 500 de Estrasburgo e Linz e do SP Open.

A brasileira e a húngara disputam agora o WTA 500 de Tóquio, no Japão, que já começa hoje. A estreia será contra a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, em partida prevista para iniciar a partir das 22 horas (de Brasília), com transmissão do Disney+.

Será o último torneio antes do Finals da WTA, com as oito melhores parcerias da temporada, no início de novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

Foi a segunda vez que Stefani se classificou para o Finals da WTA, mas, em 2021, ela não conseguiu participar do evento devido a uma grave contusão no joelho direito.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021, em parceria com Laura Pigossi, Luisa Stefani vai subir no ranking mundial e voltará ao top-20, hoje.