Palermo mantém confiança, mas Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A

Foto: FCO FONTENELE Palermo valoriza dedicação dos jogadores do Leão

O Fortaleza voltou a deixar o campo com o sentimento de frustração. A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último sábado, 18, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A, manteve o time em situação delicada na tabela.

Com apenas 24 pontos, o Tricolor ocupa a 18ª colocação e vê o risco de rebaixamento aumentar a cada rodada. A depender dos resultados da sequência da jornada, a diferença para o primeiro time fora do Z-4 pode chegar a nove pontos — o Santos, principal alvo no momento, joga hoje, contra o Vitória, na Vila Belmiro, às 21h30min.

Mesmo com o cenário adverso em Belo Horizonte (MG), o técnico Martín Palermo preferiu destacar o empenho e a entrega dos jogadores do Leão. O argentino, visivelmente contrariado com o resultado, afirmou que o grupo segue comprometido e que ainda acredita na recuperação.

"Saímos com uma sensação triste, porque, obviamente, a equipe se entregou totalmente. Teremos uma semana para trabalhar, para enfrentar o Flamengo, e é seguir confiando. Volto a repetir, confio plenamente no que os jogadores me demonstram. Não vejo uma equipe entregue, não vejo uma equipe pensando que já está na Série B", avaliou.

A fala de Palermo reflete o momento de instabilidade do Tricolor do Pici. O time tem apresentado oscilação entre boas atuações e falhas decisivas, especialmente no setor ofensivo. Diante do Cabuloso, o problema voltou a se repetir: volume de jogo sem efetividade.

"É o que nos está faltando: a efetividade de concretizar tudo o que temos gerado, tanto no jogo contra o Vasco quanto no de hoje. Vejo uma equipe que se entrega, que dá tudo até o final. Creio que nisso o torcedor tem que ficar tranquilo", afirmou o técnico.

O comandante argentino tem insistido em manter o grupo motivado e reforçado a importância de transformar o desempenho em pontos. Para isso, a semana livre de treinos surge como uma oportunidade rara nesta reta final do campeonato. O objetivo é ajustar o último passe, melhorar a tomada de decisão e tentar resgatar a confiança de jogadores fundamentais, como Lucero e Pochettino.

O próximo compromisso será diante do vice-líder Flamengo, no sábado, 25, às 19h30min, na Arena Castelão. O confronto promete ser um dos mais difíceis da temporada, já que o Rubro-Negro briga pelo topo da classificação.

"Estamos todos pensando que se, minimamente, essa parte boa vier para nós, em converter tudo o que geramos, confiamos que a equipe não vai se dar por vencida e até o fim vamos tentar desta maneira", concluiu Palermo.

Enquanto o discurso do ex-atacante busca sustentar o moral do elenco, a realidade na tabela é dura e implacável. A partir de agora, cada jogo será tratado como uma decisão para um time que ainda tenta provar, dentro de campo, que a luta pela Série A segue viva.