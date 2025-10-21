Ceará deixa escapar pontos e decepciona torcedor jogando como mandante

Foto: Samuel Setubal Léo Condé, técnico do Ceará

O Ceará voltou a deixar escapar pontos importantes jogando em casa e, mais uma vez, frustrou o torcedor alvinegro na Arena Castelão. O "fator casa", que já foi um dos principais trunfos do time nesta Série A, vem se transformando em motivo de preocupação nas últimas rodadas.

Mesmo com uma campanha geral considerada positiva em seu retorno à elite do futebol brasileiro, o desempenho como mandante está aquém das expectativas e tem custado posições importantes na tabela.

Ao todo, o Alvinegro soma 21 pontos em 14 partidas disputadas em seus domínios, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Não à toa o aproveitamento de 50%, que é considerado baixo, coloca o clube como o quinto pior mandante da competição.

Em casa, o Ceará venceu Grêmio-RS, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA, Sport-PE, Red Bull Bragantino-SP e Santos-SP, mas tropeçou contra Atlético-MG, Corinthians-SP, Mirassol-SP, Juventude-RS e, mais recentemente, Botafogo-RJ, além de empatar com São Paulo, Flamengo-RJ e Bahia.

Nos últimos nove jogos em casa, o Ceará venceu apenas duas vezes — triunfos sobre Red Bull Bragantino e Santos — e acumulou sete resultados frustrantes, sendo cinco derrotas e dois empates. O rendimento contrasta com o início promissor no Brasileirão, quando o time chegou a ficar invicto por cinco partidas como mandante.

Todavia, mesmo com a clara queda de rendimento e resultados em casa, o treinador Léo Condé procurou amenizar a situação após o revés por 2 a 0 para o Botafogo na Arena Castelão. Em entrevista coletiva, o comandante destacou o equilíbrio do campeonato e o nível técnico dos adversários, que têm aproveitado melhor as oportunidades criadas.

“Acho que é o campeonato, não é só o Ceará que tropeça em casa, os adversários também. A gente tá disputando uma competição de alto nível, mas jogando de igual para igual contra qualquer adversário, tanto dentro quanto fora”, avaliou.

Na sequência, o técnico do Vovô ainda lembrou que o time enfrentou rivais pesados nas últimas rodadas. “São adversários qualificados, cirúrgicos. Enfrentamos o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, e os caras têm pouca oportunidade e definem o jogo. Temos que continuar produzindo, criando volume e competindo, independente de ser dentro ou fora de casa”, completou Condé.

No elenco, o sentimento é de frustração, mas também de consciência sobre o que precisa ser ajustado. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que teve oportunidades recentes como titular do time, falou após a derrota para o clube carioca sobre a necessidade de reagir.

“Foi um resultado ruim. Dentro de casa, a gente esperava sair com os três pontos. Sempre que a gente joga aqui, esse é o pensamento. Infelizmente, saímos com a derrota”, afirmou.

Com os tropeços recentes, o Alvinegro de Porangabuçu caiu para a 13ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos somados. Atualmente, a distância para a zona de rebaixamento é de sete pontos, enquanto para o G-6 é de 11. O próximo compromisso do time será no sábado, 25, ante o Atlético-MG, fora de casa.