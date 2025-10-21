Com 90% de chance de rebaixamento, Fortaleza fica em situação dramática no Z-4

Foto: FCO FONTENELE Martín Palermo, técnico do Fortaleza

A cada rodada que passa, o Fortaleza fica mais próximo do rebaixamento. É inegável que o Leão conseguiu certa evolução com a chegada do técnico Martín Palermo, mas isso não tem sido suficiente para mudar a situação dramática — e quase irreversível — que o time enfrenta na tabela de classificação. Os números e estatísticas, que antes davam algum resquício de esperança, estão se distanciando de vez do Pici.

Afundado no Z-4, com 24 pontos somados, o Fortaleza tem mais dez partidas a disputar na elite nacional desta temporada. Somente uma arrancada histórica, contando também com tropeços de rivais, seria suficiente para a equipe cearense não cair. Segundo a projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem mais de 90,4% de chances de jogar a segunda divisão em 2026.

O alto percentual está próximo de outros clubes da zona de descenso, como o Juventude-RS, com 94%, e o Sport, que tem 99,8%. Ainda segundo a UFMG, 44 pontos são uma margem segura para permanecer na elite do Brasileirão — o número representa apenas 8% de risco de rebaixamento. Mas, para o Fortaleza alcançar essa pontuação, o caminho é muito complicado, sobretudo pelos adversários que enfrentará.

No atual cenário, o Leão precisa conquistar mais 20 pontos, o que significa vencer seis confrontos — mesmo número de triunfos que possui em 28 rodadas — e empatar outros dois, tudo isso no recorte de dez duelos. O desempenho tem de ser de 66,6% de aproveitamento. Para piorar, se é que pode, o próximo compromisso do Tricolor será diante do Flamengo-RJ, um dos melhores times do país e que briga pelo título da Série A com o Palmeiras-SP.

A partida acontece no sábado que está por vir, no dia 25, às 19h30min, na Arena Castelão. Antes, o Rubro-Negro enfrenta o Racing, da Argentina, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Por estar disputando ponto a ponto a liderança do Brasileirão com o Palmeiras, é pouco provável que o técnico Filipe Luis deixe de utilizar suas principais forças contra o Fortaleza — embora a chance de uma escalação alternativa exista. Mas o elenco do Mengo é forte e extenso.

Na sequência do campeonato, o Leão visita o Santos-SP, em jogo que marcará o reencontro com Juan Pablo Vojvoda, e retorna à capital cearense para fazer um Clássico-Rei com o Ceará. Para fechar a campanha, o Tricolor ainda enfrenta os seguintes clubes: Grêmio-RS (casa), Bahia (fora), Atlético-MG (em duas ocasiões, já que o duelo do primeiro turno está atrasado), RB Bragantino (fora), Corinthians-SP (casa) e Botafogo-RJ (fora).

Após a derrota para o Cruzeiro-MG, no sábado passado, Martín Palermo rechaçou que o clube já esteja pensando na Série B de 2026. Para o técnico argentino, a confiança internamente segue existindo e ninguém no Pici se entregou ao rebaixamento.

"Saímos com uma sensação triste porque, obviamente, a equipe se entregou totalmente. Teremos uma semana para trabalhar, para enfrentar o Flamengo, e é seguir confiando. Volto a repetir, confio plenamente no que os jogadores me demonstram. Não vejo uma equipe entregue, não vejo uma equipe pensando que já está na Série B", afirmou o treinador.

