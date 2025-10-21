Flamengo e Palmeiras "empatam" em chances de título do Brasileirão após "final"

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã

A vitória do Flamengo-RJ sobre o Palmeiras-SP por 3 a 2 nesse domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro, igualou os rivais em pontos na tabela de classificação. Além disso, também fez as equipes "empatarem" na probabilidade de títulos após a 29ª rodada. Com dez jogos restantes para cada, entram na reta final separados apenas pelos critérios de desempate definidos pela CBF: número de vitórias e saldo de gols.

De acordo com projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Palmeiras e Flamengo têm 47,4% e 49,7%. A equipe alviverde se mantém à frente na tabela, apesar da derrota, em função do número de vitórias (19, contra 18 do vice-líder). Não há mais confrontos diretos entre as equipes até o final do Brasileirão.

Além da dupla de Rio-São Paulo, Cruzeiro, com 2,8%, surge com chances remotas de título. Com uma partida a mais em relação aos líderes, os mineiros têm cinco pontos de diferença. Mirassol, melhor mandante do Brasileirão, nutre alguma esperança com 0,24% de chance de título.

A atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) foi motivo de reclamação dos palmeirenses após o jogo. Há o entendimento de que ele deixou de assinalar um pênalti sobre Gustavo Gómez e de que houve uma falta de Pedro, do Flamengo, sobre Bruno Fuchs na origem da jogada do segundo gol rubro-negro. O VAR, em áudios liberados pela CBF, concordou com a decisão de campo.

Com dez jogos restantes para cada uma das equipes na briga pelo título nacional, os torcedores começam a projetar os resultados contra os próximos adversários até dezembro. E é a torcida rubro-negra que terá leve vantagem nessas rodadas.

Os próximos adversários do Flamengo são mais "fáceis", em questões matemáticas. A média de pontos conquistados por cada um dos próximos dez adversários da equipe rubro-negra é de 32,4 pontos. Em comparação, o Palmeiras terá de superar rivais que somaram, até aqui, 36,6 pontos em média.

O Palmeiras também terá quatro confrontos cruciais nessa reta final: dois clássicos com o Santos que, apesar de estar em uma posição ruim no Brasileirão, trazem um fator a mais ao jogo na questão da rivalidade, e duas partidas contra equipes do G-4 (Cruzeiro e Mirassol).

O Flamengo, por sua vez, terá apenas mais um duelo contra equipes da parte de cima da tabela, contra o Mirassol, na última rodada. Por outro lado, ainda encara um clássico estadual com o Fluminense, no Maracanã, e duelo com o São Paulo, que luta por uma vaga à Libertadores na próxima temporada. A seu favor, Filipe Luís terá dois jogos considerados "mais fáceis" contra o Sport, lanterna da competição.

No primeiro turno, o Palmeiras também somou menos pontos do que o Flamengo nessa sequência. Foram 17 para a equipe de Abel Ferreira e 19 para a de Filipe Luís. Se repetirem esse desempenho na reta final do ano, será o time rubro-negro que terminará a temporada como campeão brasileiro.

Vale ressaltar também que as equipes estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Se ambos se classificarem, a tendência é que Grêmio x Palmeiras e Atlético-MG x Flamengo precisem ser adiados.

O Flamengo volta a campo neste sábado, 25, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. No dia seguinte, domingo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, terceiro colocado.