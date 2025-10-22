Após vencer o Palmeiras, Flamengo abre semifinal da Libertadores contra o Racing

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo enfrenta Racing no Maracanã pela semifinal da Libertadores 2025

Após vencer o Palmeiras-SP em duelo direto de postulantes ao título brasileiro, o Flamengo-RJ igualou a pontuação do rival na tabela e segue mais vivo do que nunca na luta pelo oitavo troféu da Série A. A vitória no Maracanã também deu novo ânimo à equipe para outro objetivo importante: a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 22, o Rubro-Negro volta a campo para disputar o jogo de ida da semifinal do torneio continental. O adversário será o Racing, da Argentina, em partida disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min.

Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU também disputam uma vaga na final. Assim, além de brigarem pela soberania no cenário nacional, os dois clubes brasileiros concentram forças em avançar na Libertadores para, quem sabe, reeditar a final de 2021.

Após o jogo contra o Palmeiras, o técnico Filipe Luís destacou o alto nível do duelo e a distância entre as duas equipes e o restante da Série A. "É o jogo mais importante. O clássico brasileiro hoje, de alto nível, é Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos, na minha opinião. Você vê o toque refinado, a velocidade de reação, o pensamento dos jogadores. Estão um nível acima do que tenho visto" afirmou o treinador do time da Gávea.

Apesar da disputa acirrada na Série A, o cenário na Libertadores é diferente. Ao contrário do Palmeiras, o Flamengo sofreu no certame. Na fase de grupos, se classificou apenas na última rodada. Nas oitavas, superou o Internacional sem grandes problemas, mas precisou de esforço maior para eliminar o Estudiantes nas quartas de final, tendo se classificado na disputa de pênaltis.

Agora, na semifinal, o Flamengo enfrenta novamente um adversário argentino. Vivendo uma boa temporada, o Racing protagoniza uma campanha marcante na Libertadores. Na fase de grupos, La Academia avançou como líder do Grupo E. Nas oitavas de final, superou o Peñarol por 3 a 2 no agregado. Já nas quartas, eliminou o Vélez Sársfield, algoz do Fortaleza, e voltou a disputar uma semifinal do torneio após 28 anos. O clube vive um momento histórico no cenário continental, embalado pelo título da Copa Sul-Americana sobre o Cruzeiro e pela vitória sobre o Botafogo na Recopa.

O jogo no Maracanã marcará o sétimo confronto do equilibrado histórico entre as equipes. Em seis duelos, o Flamengo anotou uma vitória, o mesmo número do Racing, além de quatro empates.

Para o confronto, o Rubro-Negro terá dois desfalques. O zagueiro Léo Ortiz sofreu estiramento no ligamento do tornozelo direito durante a vitória sobre o Palmeiras, e o atacante Everton Cebolinha segue em recuperação de uma lesão no quadril. Com isso, Filipe Luís deve escalar Danilo na defesa e apostar em Luiz Araújo e Samuel Lino nas pontas para manter o ritmo ofensivo.

Do outro lado, o técnico Gustavo Costas também enfrenta problemas. Franco Pardo e Elías Torres estão fora, enquanto Gabriel Rojas, Gabriel Arias e Alan Forneris ainda são dúvidas. Mesmo com as baixas, o Racing aposta na boa fase de Adrián Martínez, artilheiro da Libertadores, com sete gols.

Com o Maracanã cheio e a confiança em alta, o Flamengo tenta abrir vantagem em casa antes da partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, 29, na Argentina. A busca pelo tetracampeonato continental se mistura à briga intensa pelo Brasileirão, em um momento decisivo da temporada para o Rubro-Negro — e também para o Palmeiras.

Ficha técnica: Flamengo x Racing pela semifinal da Libertadores

Flamengo

4-3-3: Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Racing

4-4-2: Cambeses; Mura, Di Césare, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Nardoni (Zuculini), Almendra e Solari; Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

Data: 22/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela - VEN

Assistentes: Jorge Urrego - VEN e Tulio Moreno - VEN

Transmissão: TV Globo, Premiere, GeTV, Paramount, ESPN e Disney+

