Ceará precisa fazer mais 15 pontos para se classificar para a Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal Galeano é um dos destaques do Ceará na temporada

Comandado por Léo Condé, o Ceará chega à reta final da Série A do Campeonato Brasileiro com um desejo claro: alcançar a pontuação necessária para garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

Atual 13º colocado na tabela, com 35 pontos somados após 28 partidas, o Alvinegro de Porangabuçu ainda sonha em transformar uma campanha de altos e baixos em um desfecho positivo na elite do futebol brasileiro.

Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe alvinegra tem atualmente 48% de chance de classificação para a Sul-Americana, 1,3% de chance de alcançar a Libertadores e 6,6% de risco de rebaixamento.

Ainda de acordo com a projeção, a pontuação mínima para garantir 100% de chance de vaga na Sula é de 54 pontos. Já com 50 pontos, as probabilidades ainda são muito altas, alcançando 98%. Com isso, o Ceará precisa somar pelo menos mais 15 pontos nas dez rodadas finais.

Um trunfo importante a ser destacado é o número de partidas disputadas pelo clube em relação aos concorrentes pelo objetivo. Isso porque, entre aqueles que disputam posição com o Alvinegro — Vasco da Gama, São Paulo, Red Bull Bragantino, Corinthians e Grêmio —, todos já disputaram 29 partidas, enquanto o time cearense ainda tem 28. O duelo atrasado em questão será contra o Fluminense, no dia 29 deste mês, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma vitória fora de casa pode inclusive, recolocar o Vovô no G-12.

A oscilação em casa, no entanto, segue sendo o principal obstáculo. O Ceará figura entre os piores mandantes da Série A, com apenas 50% de aproveitamento. Ao todo, são 21 pontos conquistados em 14 jogos, resultado de seis vitórias, três empates e cinco derrotas. Os pontos desperdiçados em partidas contra adversários diretos e em mau momento, como Juventude, Vitória e Sport, claramente vêm dificultando a caminhada rumo à Sul-Americana 2026.

Para o comentarista e âncora do programa "Esportes do POVO", Fernando Graziani, o Alvinegro poderia estar em situação mais confortável se tivesse sido mais consistente diante do seu torcedor.

"Neste próprio campeonato, mesmo o Ceará sendo uma das menores folhas, a vaga na Sul-Americana já poderia estar praticamente garantida. Primeiro que o Ceará está fazendo uma péssima campanha como mandante, só 50% de aproveitamento. É o quinto pior mandante. Depois, você percebe que perdeu duas vezes para o Juventude, perdeu do Vitória, empatou com Sport", remontou. O colunista avalia que ficará "um gosto amargo" se o time se livrar do rebaixamento, mas ficar fora da Sul-Americana.

Em busca da vaga continental, o Vovô enfrentará Atlético-MG, Fluminense (duas vezes), Fortaleza, Corinthians, Internacional, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras até o final da competição nacional. O objetivo, claro, é alcançar a meta dos 50 pontos para, enfim, comemorar com sua torcida no dia 7 de dezembro.