Clubes pedem que CBF equipare títulos do torneio a Brasileirão

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado

Ceará, Fortaleza e Sport, em conjunto com as Federações Cearense e Pernambucana de futebol, protocolaram nesta terça-feira, na CBF, o pedido de reconhecimento dos títulos das edições 1968 a 1970 do Torneio Norte-Nordeste como conquistas de Campeonatos Brasileiros.

O levantamento de dados feito pelas partes requerentes ocorre desde 2023, com foco em informações históricas e jurídicas que sustentem a tese. Segundo o pedido, quando a competição foi criada, o torneio fazia parte de um projeto de nacionalização do futebol brasileiro, realizado pela então Confederação Brasileira de Desportos (CBD).

Baseado neste fato, os clubes e as federações pleiteiam o reconhecimento do campeonato como um torneio de nível nacional da primeira divisão, uma vez que a classificação de regional estaria incorreta. Isto ocorre porque o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que comportava os times do Sul e Sudeste em paralelo ao Norte-Nordeste, contava com somente dois clubes nordestinos em sua disputa.

Em 1967, primeira edição do torneio que teve chancela das federações paulista e fluminense de futebol, não contou com nenhum clube do Nordeste, enquanto em 1968, com a competição já sendo realizada pela CBD, contou com somente Bahia e Náutico-PE como representantes da Região e sendo chamados na condição de convidados.

As entidades relembram, na nota, que a CBF utilizou o mesmo principio para validar não somente o Robertão, mas também a extinta Taça Brasil, como Campeonatos Brasileiros de Série A. Mais recentemente, o Atlético-MG também conseguiu o reconhecimento do Torneio dos Campeões de 1937 como título equivalente.

Caso a alteração seja aceita pela CBF, o Sport se tornará bicampeão da Série A, somando as conquistas de 1968 e 1987, enquanto Ceará e Fortaleza chegarão aos seus primeiros títulos da elite do futebol nacional, com as edições de 1969 e 1970, respectivamente. (João Bosco Neto / Especial para O POVO)