"Não existiria Marcelo Paz no Fortaleza sem Girão", diz Geraldo Luciano

Foto: Fábio Lima/O POVO Marcelo Paz sucedeu Eduardo Girão como presidente do Fortaleza Esporte Clube

Ex-vice-presidente do Fortaleza e ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici, Geraldo Luciano concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 21. Na ocasião, o gestor opinou sobre as discussões recentes entre Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, e Eduardo Girão, ex-presidente da agremiação.

Geraldo, que é conselheiro do Tricolor, relembrou o ano de 2017, quando o atual senador da República assumiu o clube na Série C do Campeonato Brasileiro, e afirmou que, provavelmente, não existiria Marcelo Paz sem Girão.

"O clube vivia em guerra, com várias alas, ninguém se entendia, precisava de paz. Naquele momento, o Eduardo, embora tivesse um compromisso com a família de ficar nos Estados Unidos, deixa a sua família e seus negócios e volta para Fortaleza para tentar tirar o clube daquela situação. Ele começa a unir as pessoas, começa a fazer a paz no clube. Tenho dito muito essa frase nas últimas 48 horas: 'Não existiria paz no Pici se não fosse o Girão'. Não existiria a paz no sentido da união. E não existiria, provavelmente, Marcelo Paz", comentou.

Geraldo Luciano ressaltou ainda que se a resposta de Paz fosse hoje (terça-feira), seria outra. Isso porque, de acordo com o ex-vice-presidente, o CEO sabe da importância de Eduardo no clube.

"Acho que são pessoas que se gostam, se respeitam. Acho que a resposta do Marcelo Paz ao Girão (...), se a resposta fosse hoje, seria outra, porque ele sabe da importância do Eduardo Girão para o Fortaleza. Ele sabe muito bem disso, ele sabe da oportunidade que o Eduardo Girão deu a ele de se projetar no Fortaleza e no futebol brasileiro."

Por fim, o gestor destacou o momento difícil que o Fortaleza atravessa, além de comentar que Marcelo "tomou muita decisão certa" nos últimos anos, apesar dos erros nesta temporada. Para ele, é necessário aguardar o desfecho de 2025 para poder avaliar uma continuidade do CEO visando 2026.

"Aquelas pessoas que realmente gostam do Fortaleza devem reconhecer que a gente passa por um momento difícil, que é fruto de decisões erradas de alguém que tomou muita decisão certa. Agora vamos ver o que é melhor para o clube, esperar o desfecho pra ver e conversar com o Marcelo Paz: 'você acha que tem condições de continuar ou não?' Se não, vamos buscar outra pessoa", ressaltou Geraldo.

Confira a entrevista completa: