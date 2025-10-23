Palmeiras visita LDU na altitude na ida da semifinal da Libertadores

Foto: NELSON ALMEIDA Palmeiras' Argentine forward #42 Jose Manuel Lopez (2nd-L) celebrates after scoring his team's third goal during the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Brazil's Palmeiras and Argentina's River Plate at the Allianz Parque Stadium in Sao Paulo, Brazil on September 24, 2025.

Após a dura derrota por 3 a 2 para o Flamengo, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores. Nesta quarta-feira, 23, o Alviverde enfrenta a LDU, do Equador, pelo jogo de ida da semifinal, às 21h30min, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, 2.850 metros acima do nível do mar.

Na altitude, o time de Abel Ferreira entra em campo já conhecendo o resultado do outro confronto semifinal entre Flamengo e Racing-ARG. Assim, a dupla que comanda o atual cenário do futebol brasileiro, divide atenções visando garantir vaga na final que — salvo reviravolta — será disputada no estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O objetivo do Palmeiras é claro: pontuar fora de casa para decidir com tranquilidade no jogo de volta, no dia 30, no Allianz Parque.

Vivendo momento magistral, o Palmeiras sofreu apenas duas derrotas nos últimos dez jogos, e saiu vitorioso nos oito restantes. Na Libertadores, a campanha é ainda mais empolgante, uma vez que o time segue invicto. Em seu caminho até a semifinal, o Verdão se classificou como líder do Grupo G. Nas oitavas de final, eliminou o Universitário, e nas quartas deixou para trás o River Plate.

Apesar do excelente momento, será necessária atenção redobrada diante da LDU, uma vez que os equatorianos chegaram à semifinal deixando pelo caminho a dupla brasileira Botafogo e São Paulo. Na fase de grupos, o Rei de Copas avançou como líder no Grupo C, do qual o Flamengo foi o vice. A LDU também vive um bom momento. Entre competições domésticas e internacionais, soma quatro vitórias e um empate. A derrota mais recente foi em 21 de setembro, em casa, por 4 a 2, diante da Universidad Católica, pela Liga Equatoriana.



Sob comando de Tiago Nunes, a LDU tenta voltar a uma decisão internacional. A mais recente foi no título da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, em 2023. O fator altitude é um dos trunfos do time, que não perde em casa para brasileiros há quatro anos. O último foi o Grêmio, em 2021. Invicta em Quito nesta Libertadores, a equipe não sofreu gols e marcou 11 vezes. Apenas o Flamengo conseguiu sair do Rodrigo Paz Delgado sem ser derrotado, com um empate sem gols.

O fator altitude, porém, não preocupa o Palmeiras. Acostumado a atuar com o ar rarefeito, o Porco teve apenas uma derrota nos últimos oito anos. Desde o revés para o Jorge Wilstermann, em 2017, soma cinco vitórias acima dos 2.500 metros — duas em Quito, duas em La Paz e uma em Sucre. A única exceção recente foi em 2023, quando uma equipe alternativa perdeu para o Bolívar.

Com poucas baixas, o Palestra terá como desfalques apenas Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho — todos se recuperam de lesão. Para cumprir a missão no Equador, o time de Abel conta com a boa fase da entrosada dupla Vitor Roque e Flaco López, que juntos somam 40 gols nesta temporada.

Do lado equatoriano, Tiago Nunes tem apenas o goleiro Gonzalo Valle, lesionado, como ausência confirmada — Domínguez será o titular. Já Lisandro Alzugaray, autor do gol da classificação contra o Botafogo, é dúvida. O atacante soma 11 tentos e cinco assistências em 38 jogos no ano, além de quatro gols nesta Libertadores, sendo um dos principais nomes da equipe.

Ficha técnica: LDU x Palmeiras pela semifinal da Libertadores

LDU

3-5-2: Domínguez; Allala, Mina e Ade; Quintero, Villamil, Gruezo, Cornejo e Quinonez; Estrada e Ramirez. Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras

4-4-2: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Data: 23/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Facundo Tello - ARG

Assistentes: Juan Belatti - ARG e Gabriel Chade - ARG

Transmissão: ESPN e Disney+

