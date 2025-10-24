Com novo formato, Cearense de 2026 tem grupos definidos em sorteio

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu, por meio de sorteio realizado ontem, as chaves do Campeonato Cearense 2026, que terá novo formato. Encabeçado pelo Fortaleza, o Grupo A será composto por Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Já o Grupo B, liderado pelo Ceará, contará com Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.

De acordo com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, o novo formato foi desenvolvido com o objetivo de dar mais competitividade ao torneio e oferecer ritmo às equipes do Estado. “Nós fizemos a organização para dar condições aos clubes de médio e pequeno porte disputarem mais jogos. Sempre trabalhamos para que nossos clubes representem bem o futebol cearense. É isso que faz o futebol cearense crescer a cada ano”, afirmou o dirigente ao Esportes O POVO.

Seguindo o novo calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Cearense de 2026, popularmente conhecido como “Manjadinho”, terá início no dia 7 de janeiro, uma quarta-feira, e está previsto para terminar no dia 8 de março, um domingo, data do jogo de volta da final.

A competição começará com uma fase de grupos em turno único, em que cada equipe fará quatro partidas, todas contra adversários da mesma chave, tendo uma rodada de folga cada. Semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, destacou a importância do torneio e projetou a busca pelo tricampeonato alvinegro. “O Campeonato Cearense é a matriz de desenvolvimento do futebol cearense. A gente vem de um bicampeonato e espera conquistar o tri. Faz tempo que o clube não conquista um tri, vamos buscar isso. É importante manter a hegemonia”, afirmou o dirigente.

Já o diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, ressaltou o peso da rivalidade e o desejo de reconquistar o título. “É um campeonato que acirra muito a rivalidade. A gente espera fazer uma grande temporada no próximo ano. A certeza é de que queremos montar uma grande equipe para voltar a ganhar. Eu saí daqui em 2023 e era pentacampeão, agora já perdemos dois campeonatos. Temos que voltar a ganhar o mais rápido possível”, destacou.

O regulamento do Campeonato Cearense de 2026 prevê que os três melhores colocados de cada grupo avancem à segunda fase, enquanto os dois últimos irão para o Quadrangular da Permanência, disputado em turno único, com três rodadas e dois rebaixamentos ao fim. Os seis classificados avançam para novas chaves.

O Grupo C será formado pelos times oriundos do antigo Grupo A, enquanto o Grupo D reunirá as equipes classificadas do B. Nesta etapa, os confrontos serão cruzados, com os clubes do Grupo C enfrentando os adversários do Grupo D, e todos os jogos serão apenas de ida.

Os dois melhores de cada grupo garantirão vaga nas semifinais, fase em que as equipes voltarão a duelar dentro da própria chave, com o primeiro colocado enfrentando o segundo em partidas de ida e volta. Desta forma, o formato evita a possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar em jogo único, com mando de campo do time de melhor campanha somando a primeira e a segunda fases. A grande final seguirá o formato tradicional, com duas partidas — ida e volta — e o mando do confronto decisivo pertencendo à equipe de melhor campanha acumulada ao longo da competição. O VAR só será contratado para o mata-mata. (Com Mateus Moura e Iara Costa)

Confira cada fase em detalhes:

1ª Fase- Grupos A e B

10 clubes divididos em 2 grupos de 5 (sorteio por 5 potes).

Turno único, dentro do grupo (4 jogos por clube; cada clube folga 1 rodada).

Classificam-se os 3 primeiros de cada grupo (Top-6).

Os 2 últimos de cada grupo (4 clubes) disputam o Quadrangular da Permanência (turno único, 3 rodadas, dois rebaixados).

2ª Fase – Grupos C e D

Grupo C: os 3 classificados do Grupo A.

Grupo D: os 3 classificados do Grupo B.

Cada clube de C enfrenta os 3 clubes de D (3 jogos).

A classificação continua separada em C e D (cada grupo define seus 2 semifinalistas).

Mandos de campo: 2 mandos para os 1ºs de A e B + o melhor 2º da 1ª fase; 1 mando para os demais clubes classificados.

3ª Fase – Grupos E e F (Semifinais – ida e volta)

Grupo E: 1ºC x 2ºC (ida e volta; volta na casa do 1º).

Grupo F: 1ºD x 2ºD (ida e volta; volta na casa do 1º).

Os perdedores de E e F disputam o 3º lugar em jogo único, com mando do clube de melhor campanha acumulada (1ª + 2ª fases).

4ª Fase – Grupo G (Final – ida e volta)

Vencedor de E x Vencedor de F.

Ida e volta, com mando da volta do clube de melhor campanha acumulada.

Disputa do 5º lugar