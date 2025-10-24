Contra o Fla, Fortaleza BC perde a primeira da temporada

Foto: Paula Reis/Flamengo O Fortaleza conheceu sua primeira derrota no NBB diante do Flamengo

Em duelo de invictos, o Fortaleza BC foi derrotado pelo Flamengo por 102 a 73, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do NBB. Com o resultado, o Carcalaion sofreu seu primeiro revés na competição. A equipe cearense volta à quadra na sexta-feira, 31, para encarar o Unifacisa, fora de casa.

Após derrotar Vasco e Botafogo nas duas primeiras rodadas do NBB, ambos na capital carioca, o time cearense encarou o Flamengo com personalidade na primeira metade do jogo. Neste recorte da partida, o Carcalaion foi superior e conseguiu ir para o intervalo em vantagem no placar geral: 43 a 41. Destaque para Dupree, responsável por 13 pontos e quatro assistências.

No terceiro quarto, entretanto, tudo desandou. O Flamengo, muito mais intenso e organizado, assumiu o protagonismo dentro da quadra e atropelou o Carcalaion com um parcial de 33 a 13, abrindo vantagem no agregado: 74 a 56.

O Fortaleza BC tentou reverter o quadro nos 10 minutos finais. A equipe lutou e chegou a liderar o placar parcial no último quarto, mas o Flamengo, em nenhum momento, perdeu o controle da vantagem que havia construído. Vale ressaltar o excelente aproveitamento do clube carioca nas bolas de três pontos — foram 17 acertos em 34 tentativas. No fim, vitória do Rubro-Negro, um dos favoritos ao título. Para o Carcalaion, o "tour" no Rio de Janeiro termina com saldo positivo. (Mateus Moura)