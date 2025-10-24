Palmeiras é atropelado pela LDU na altitude e se complica nas semifinais da Libertadores

O Palmeiras iniciou em grande desvantagem a busca pelo retorno à final da Copa Libertadores. A 2.850 metros de altitude, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, a equipe comandada por Abel Ferreira foi dominada e superada por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal do torneio continental na noite desta quinta-feira, 23.
Villamíl marcou duas vezes e Alzugaray, de pênalti, fizeram a vantagem para a equipe equatoriana ainda no primeiro tempo.
Desde os minutos iniciais, a partida se desenhou de forma favorável ao time comandado pelo ex-Ceará Tiago Nunes. Com o fator casa e a altitude como aliados, o grupo equatoriano pressionou e criou as principais oportunidades de gol com Quiñónez e Quintero. Com pouca reação por parte do Palmeiras, o placar foi aberto aos 15 minutos, em chute preciso de Villamíl.
Após sofrer o gol, o Palestra Itália tentou reagir e dar uma resposta ao torcedor, mas esbarrou na falta de repertório criativo. A bola pouco fluía ofensivamente e o time paulista raramente conseguia chegar com perigo ao gol defendido por Domínguez.
Quando conseguia finalizar, o goleiro equatoriano não encontrava grandes dificuldades para segurar o placar. As tentativas de Felipe Anderson e Vitor Roque saíram, em sua maioria, por cima do travessão, sem qualquer ameaça.
Com o adversário mostrando pouca força de reação, a LDU logo ampliou a vantagem. O árbitro marcou pênalti (bem questionável) após a bola tocar no ombro e, em seguida, na mão de Andreas. Alzugaray foi para a batida e converteu aos 26 minutos. O cenário ficou ainda pior antes do intervalo. O time da casa ampliou o placar novamente com Villamíl, aos 46, consolidando de antemão a vantagem no duelo.
Na segunda etapa, sem desistir de voltar com um placar menos prejudicial e acreditando na força emocional mostrada seguidas vezes no Brasileirão, o Palmeiras se lançou mais ao ataque. Em busca de dar novos ares ao time, o técnico Abel Ferreira apostou em mudanças, com as entradas de Allan, Jefté e Ramón Sosa. Com novo fôlego, o time paulista teve mais a posse de bola, arriscou mais desde os primeiros minutos, principalmente com Flaco López, mas seguiu esbarrando nas próprias dificuldades ofensivas e de criação.
A LDU, por sua vez, se concentrou em controlar o resultado, o que conseguiu com êxito. Quando o Palmeiras tentava ameaçar, o goleiro Domínguez garantia a boa defesa, de modo que a equipe mandante conseguiu ficar com a larga vantagem ao apito final, apesar da expulsão de Bryan Ramírez nos acréscimos.
Na volta, o Palmeiras agora precisa de uma virada histórica no placar, vencendo por quatro gols para levar sem necessidade de pênaltis. A partida acontece na próxima quinta-feira, 30, às 21h30min, com apoio da torcida no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Antes disso, porém, o Porco se volta ao Campeonato Brasileiro, que lidera em disputa ponto a ponto com o Flamengo, que na quarta-feira, 22, venceu por 1 a 0 o Racing, no Maracanã, na outra semifinal da Libertadores.
O time paulista volta a campo pela Série A no domingo, 26, às 20h30min, para enfrentar o Cruzeiro, no Allianz Parque.
LDU
4-4-2: Alex Domínguez; Quintero, Richard Mina (Cuero), Ricardo Adé, Quiñónez; Minda, Gruezo, Alzugaray (Pastrán), Villamíl; Bryan Ramírez, Medina (Estrada). Téc: Tiago Nunes.
Palmeiras
4-4-2: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Allan), Andreas Pereira, Felipe Anderson (Jefté), Raphael Veiga (Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Téc: Abel Ferreira.
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador
Data: 23/10/2025
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Árbitros Assistentes: Juan P. Belatti e Gabriel Chade (ambos ARG)
VAR: Héctor Paletta (ARG)
Gols: Villamíl (15/1°T, 46/1°T), Alzugaray (26/1°T)
Cartões amarelos: Gruezo, Alzugaray, B. Ramírez, Mina, Quiñonéz (LDU); Flaco López (PAL).
Cartão vermelho: Bryan Ramírez (LDU).