Atual campeão, Fortaleza é eliminado do Brasileiro de Futsal pelo Atlético-PI

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza e Atlético Piauiense pelas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Atual campeão, o Fortaleza foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Futsal na noite desta sexta-feira, 24, pela equipe do Atlético Piauiense, em casa, na Arena CFO, em duelo das quartas de final. O jogo terminou com vitória por 3 a 1 do Cavernão, que já havia triunfado no jogo de ida por 4 a 2.

O primeiro tempo foi animado no CFO. Nos minutos iniciais da partida, o clima foi quente entre as equipes, digno de uma decisão: muito bate-boca, entradas fortes e reclamações. Com a bola rolando, nem o Fortaleza — que precisava, obrigatoriamente, vencer —, nem o Atlético-PI, que tinha a vantagem do empate, tiveram medo de se expor.

As duas equipes fizeram um confronto franco, lá e cá a todo instante. Em meio a esse jogo frenético, o Atlético acabou sendo mais efetivo. Restando 13 minutos para o término da etapa inicial, Cristian, em linda jogada coletiva, após troca de passes rápidos, abriu o placar para o Cavernão. A pressão sobre o Leão, naturalmente, aumentou.

O Tricolor, que muitas vezes pecou pela ansiedade, aos poucos foi se encontrando em quadra. Faltando cinco minutos, Kauê, do Atlético-PI, foi expulso após cometer uma falta e receber o segundo cartão amarelo. Uma chance de ouro para o time cearense, que teria pelo menos dois minutos com um atleta a mais. O Leão, porém, precisou de bem menos para empatar.

Praticamente logo em seguida à expulsão, Bob, em lance de transição, empatou o duelo. O tento foi fundamental para que o Fortaleza retornasse ao segundo tempo com um cenário mais tranquilo, embora a necessidade da virada permanecesse.

No segundo tempo, a partida ficou feia. Os times passaram a cometer muitos erros, sobretudo de passe, deixando o ritmo do confronto travado, com muito perde e ganha de posse. Por dez minutos, nenhuma das equipes conseguiu criar uma chance realmente clara para balançar as redes — a melhor foi do Cavernão, em chute que carimbou a trave.

Nos dez minutos finais, o Leão se lançou ao ataque em busca da vitória a todo custo, enquanto o Atlétic-PI passou a tentar explorar os contra-ataques. Neste duelo de estratégias, melhor para o Cavernão, que marcou um gol faltando cinco minutos, com Luan, e, posteriormente, liquidou o duelo com tento do goleiro Lambão — ex-Fortaleza —, confirmando a vaga na semifinal.