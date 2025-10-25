Ceará visita o Atlético-MG querendo se afastar do Z-4 e voltar pro G-10 da Série A

Foto: Samuel Setubal Fernandinho tem sido titular no ataque do Ceará

Em estado de alerta na tabela de classificação, o Ceará visita o Atlético-MG neste sábado, 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direto na tabela de classificação, já que o Alvinegro, 13º colocado, tem apenas dois pontos a mais que o Galo, 15º.

Com o revés diante do Botafogo na rodada passada, o Ceará voltou a ficar em uma posição intermediária: nem tão longe do G-10, mas também não tão confortável em relação à zona de rebaixamento. Não à toa, dependendo do que acontecer diante do Atlético-MG — e aliado a combinações de resultados paralelos —, o Vovô pode alcançar a nona colocação, assim como pode cair para o 15º posto.

Apesar de oscilar com frequência na Série A deste ano, os comandados do técnico Léo Condé estão sendo competitivos quando precisam atuar fora de casa, principalmente no recorte mais recente de duelos. Nos últimos cinco jogos longe de Fortaleza, por exemplo, o Vovô conseguiu pontuar em quatro: três empates, contra Grêmio, Vasco e Sport, e uma vitória sobre o São Paulo.

"Mais um jogo difícil, sabemos do momento delicado deles. Hoje é um confronto diretíssimo, uma decisão, estamos encarando assim. Independentemente de ser em casa ou fora, buscamos vencer. Não esperamos vida fácil. Vamos trabalhar durante essa semana para fazer um grande confronto", disse o zagueiro Willian Machado em entrevista coletiva na quarta-feira passada.

Para a partida, o Vovô segue com dois desfalques muito importantes: o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor, que também foram ausências nos dois jogos mais recentes. Além deles, o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também estão fora.

O Galo vive um momento instável e de grande pressão no Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, os comandados de Jorge Sampaoli possuem apenas dois pontos a mais que o Vitória — time que abre o Z-4 — e o Santos (16º). O jogo contra o Ceará, portanto, é visto como uma “decisão” para o clube mineiro buscar posições, inclusive a do próprio Vovô.

No returno, o Atlético-MG é quem tem a pior campanha. Em dez duelos, o time mineiro conquistou uma única vitória, sobre o Mirassol. Nos demais confrontos, amargou seis derrotas — para Grêmio, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians — e três empates, o que representa aproveitamento de apenas 20%. Neste recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu 13.

Apesar disso, o Alvinegro de Belo Horizonte é o sétimo melhor mandante da Série A. Com 61,5% de aproveitamento, o Galo soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e somente uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos. O único revés ocorreu diante do Grêmio, na 20ª rodada.

Na preparação para o jogo, o técnico Jorge Sampaoli precisou lidar com cinco ausências. Entre elas estão o zagueiro Lyanco, o meia Fausto Vera e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia. Em contrapartida, os volantes Patrick Silva e Alexsander voltaram a ficar à disposição do comandante argentino e podem ser novidades entre os relacionados.

Atlético-MG x Ceará: ficha técnica

Atlético-MG



3-5-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Dudu e Hulk. Téc: Jorge Sampaoli

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 25/10/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, e Premiere

