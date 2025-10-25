Vice-lanterna, Fortaleza recebe vice-líder Flamengo para seguir vivo na Série A

Foto: Adriano Fontes/Flamengo No primeiro turno, Flamengo goleou o Fortaleza no Maracanã

A sequência de dez jogos decisivos para o futuro do Fortaleza começa hoje, diante do Flamengo, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Atual vice-lanterna, o Leão terá de bater o vice-líder da competição para seguir vivo na luta contra o rebaixamento e não se desgarrar dos concorrentes.

Com 24 pontos, o Tricolor está à frente apenas do Sport e se vê a sete pontos tanto do Vitória (17º lugar), que também está no Z-4, quanto do Santos (16º), primeira equipe fora do grupo da degola. Para evitar o descenso, o time do Pici terá de repetir, em dez embates, o número de vitórias que conquistou em 28 duelos: seis.

Apesar do cenário cada vez mais adverso, o Fortaleza se agarra às chances matemáticas para alimentar a esperança. Os comandados de Martín Palermo perderam os dois jogos mais recentes, para Vasco e Cruzeiro, e terão de se reabilitar contra o Flamengo.

O treinador argentino deve seguir com um número alto de baixas, mas terá quatro retornos: Gastón Ávila, Pablo Roberto, Deyverson e Adam Bareiro ficam novamente à disposição após suspensão automática na rodada passada. O zagueiro argentino e o atacante paraguaio, inclusive, devem ganhar vez como titulares. É possível também que o volante Pierre e o meia Pochettino apareçam na formação inicial.

Centroavante mais vezes utilizado como titular por Palermo, Lucero cumpre punição disciplinar e será desfalque, a exemplo do zagueiro Kuscevic. Benevenuto, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Allanzinho seguem sob os cuidados do departamento médico — a exemplo de João Ricardo, que foi submetido a cirurgia e só retorna em 2026.

Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo também vai a campo desfalcado: o volante Pulgar e o meia Carrascal estão suspensos, enquanto os atacantes Pedro e Everton Cebolinha se recuperam de lesões. Léo Ortiz (estiramento no tornozelo direito), Alex Sandro (controle de carga) e De la Cruz (virose) são outras baixas por motivos clínicos.

Ainda assim, o técnico Filipe Luís conta com peças de qualidade para montar a escalação, como Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique, por exemplo. A zaga deve ter o experiente Danilo ao lado de Léo Pereira, e Luiz Araújo também pode ganhar chance no setor ofensivo.

O Rubro-Negro, que terá de empatar ou ganhar no Castelão e torcer por tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, amanhã, para assumir a liderança, ainda divide as atenções com a semifinal da Copa Libertadores, em que enfrenta o Racing, da Argentina. No jogo de ida, vitória por 1 a 0 no Maracanã. A volta, com vantagem do empate, será em território argentino. Mas Filipe Luís já deixou evidente a importância do duelo contra o Fortaleza, tratando como uma "final" para se manter na disputa do título nacional.

O Gigante da Boa Vista receberá um bom público, com quase 27 mil torcedores já confirmados: 18,4 mil tricolores e 8,5 mil rubro-negros. O estacionamento do estádio, a partir das 22 horas, será palco de show do cantor Wesley Safadão, o que deve movimentar muitos fãs e complicar o trânsito entre o fim do jogo e o início do evento.

Fortaleza x Flamengo: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

Flamengo



4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Luiz Araújo (Michael); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25/10/2025

Horário: 19h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES

VAR: Wagner Reway/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO