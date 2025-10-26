Com gol relâmpago, Ceará perde para o Atlético-MG e segue sob risco de Z-4 da Série A

Com um gol relâmpago sofrido, o Ceará perdeu para o Atlético-MG na tarde deste sábado, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 30ª rodada da Série A. Com o resultado negativo, o Vovô foi ultrapassado pelo Galo na tabela e segue estagnado nos 35 pontos. Com a derrota do Vitória-BA para o Corinthians-SP, em Salvador (BA), o time cearense ao menos manteve a margem de quatro pontos em relação ao Z-4.
O Atlético-MG precisou de apenas 22 segundos de bola rolando para abrir o placar, em tento proveniente de uma bonita finalização de Alan Franco, após uma falha geral do sistema defensivo do Vovô. O tento, construído pelo Galo a partir de um ótimo lançamento de Scarpa para Dudu — responsável pela assistência — tornou-se o mais rápido da atual edição do Campeonato Brasileiro.
Ali, com uma desvantagem tão cedo, o Ceará precisou se portar de forma mais ofensiva, diferente do como costuma se portar: reativo e com foco nas transições em velocidade. Quem passou a fazer isso foi o próprio Atlético-MG. E, neste embate de estratégias, o Vovô sofreu, sobretudo pelo repertório criativo limitado — algo que já demonstrou em situações anteriores, quando teve de ser proativo com a bola.
Os problemas são repetidos: pontas isolados, sem opção de passe para evoluir as jogadas em direção à área; pouca associação entre os jogadores no último terço do campo; Pedro Raul solitário entre os dois zagueiros; excesso de cruzamentos, mas pouca eficiência. Por quase 30 minutos da partida, o Alvinegro sequer conseguiu acertar uma finalização que assustasse a meta atleticana.
O cenário mudou entre os 28 e 40 minutos da etapa inicial. Neste recorte, o Alvinegro cearense criou duas boas situações para empatar. Uma, com Pedro Raul, que recebeu ótimo passe de Vina e ficou cara a cara com o goleiro Éverson. O centroavante, entretanto, finalizou mal, em cima do camisa 1, e desperdiçou uma chance crucial.
A outra foi com Vina, em jogada rápida pelo lado esquerdo, quando Matheus Bahia chegou à linha de fundo e deu um passe voltando para o meio-campista, que estava próximo da marca do pênalti. De frente para a baliza, o camisa 29 bateu de primeira, sem dominar, e isolou. Depois disso, o ritmo voltou a ficar morno, com o Galo longe de fazer uma grande exibição no primeiro tempo.
Na etapa final, o Ceará, ainda dentro de um modelo organizado, sem se expor tanto defensivamente, seguiu buscando o empate. Além das dificuldades próprias na construção, o Vovô também esbarrou nas más tomadas de decisão no último terço, e isso inclui a falta de capricho nas conclusões dos lances, como passes e finalizações. Mesmo assim, Léo Condé não fez nenhuma alteração no time até os 27 minutos.
E, com um roteiro parecido com o do primeiro tempo, o Ceará voltou a crescer de produção a partir dos 30 minutos. Pedro Raul, novamente, teve grande chance para balançar as redes, mas desperdiçou — logo depois, Condé o tirou e promoveu a estreia de Lucca. Vina, aos 37, também poderia ter empatado após um cruzamento na medida. O meia, livre na marca do pênalti, chutou fraco, no meio do gol, o que facilitou a defesa de Éverson.
No fim, o Vovô mostrou mais volume e finalizou mais vezes que o Galo, mas nada disso adiantou. O que importava, mesmo, era somar pontos. Se em todo o campeonato até aqui a situação sempre esteve dentro de uma estabilidade na tabela, agora o Alvinegro, na reta final, dá indícios de que a briga realmente se estabelece contra o rebaixamento, como sempre foi o discurso do clube. E essa luta, pelo visto, será intensa.
Atlético-MG
3-4-3: Everson; Vitor Hugo, Ivan e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Scarpa (Rony) e Caio Paulista (Guilherme Arana); Biel (Igor Gomes), Dudu (Bernard) e Hulk (Reinier). Téc: Jorge Sampaoli
Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Mugni), Zanocelo e Vina; Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lucca) e Fernandinho (Rodriguinho). Téc: Léo Condé
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)
VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Gols: Alan Franco (22 segundos 1T)
Cartões amarelos: Guilherme Arana e Scarpa (Atlético-MG)