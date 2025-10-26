Fonseca vence espanhol, é finalista em Basel e pode entrar no top-30

Foto: Fabrice Coffrini / AFP João Fonseca sacou muito bem contra Jaume Munar, na vitória na semifinal do ATP de Basel

Aos 19 anos, o brasileiro João Fonseca garantiu neste sábado, 25, a classificação para a primeira final de ATP 500 da carreira dele, o que representa a maior final disputada por um tenista do Brasil desde as campanhas de Gustavo Kuerten em 2003. O prodígio derrotou o veterano espanhol Jaume Munar (42º do mundo) por 2 sets a 0, com parciais 7-6 (4) e 7-5, e está na final do ATP 500 de Basel, na Suíça.

O resultado já garante o carioca como 34º do ranking da ATP na próxima atualização, na segunda-feira, 27. Mas ainda resta a final, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º), que bateu o francês Ugo Humbert (24º) na outra semifinal. Em caso de vitória, Fonseca salta para a 28ª colocação. Será a segundo partida entre os dois e o brasileiro venceu o outro confronto, na segunda fase do Masters de Cincinnati, em agosto.

A final de Basel será a primeira do brasileiro em um ATP 500 e a segunda em um torneio de nível ATP. Em fevereiro, Fonseca foi campeão no 250 de Buenos Aires, no maior título da carreira — até agora.

Para chegar à decisão, o prodígio nacional teve uma série de pedreiras pelo caminho. Bateu logo o atual campeão de Basel, o francês Giovanni Mpetshi Perricard (33 do mundo), na estreia. Nas oitavas de final, foi beneficiado pela desistência do rival tcheco Jakub Mensik (19º), de 20 anos. Já nas quartas de final, vinha configurando uma virada sobre Dennis Shapovalov, ex-top 10 do mundo e atual 23º, quando o canadense pediu o encerramento precoce da partida.

Já na semifinal, Fonseca pegou um rival perigoso, que havia eliminado o segundo e o quarto favoritos do torneio, o norte-americano Ben Shelton e o canadense Félix Auger-Aliassime, sétimo e décimo do mundo, respectivamente.

A tônica do primeiro set foram os bons saques e as chances mínimas de quem recebia. Não houve uma única chance de quebra de serviço para qualquer um dos lados. No tie-break, porém, Fonseca aproveitou um único mini-break e fechou em 7-4 com um smash após um ótimo saque.

O segundo set, porém, foi de cansaço de ambos, o que fez a dificuldade para confirmar o serviço finalmente aparecer. Munar foi o primeiro a quebrar, logo na primeira chance, abrindo 2 a 1. A resposta veio num game quase perfeito do brasileiro, quando o espanhol sacava em 4 a 3. O prodígio abriu 0-40 e confirmou a quebra na segunda tentativa.

Após nova leva de confirmações de serviço, Munar sacou quando Fonseca tinha vantagem de 6 a 5. O espanhol até teve chance de forçar novo tie-break. Mas o brasileiro igualou o game, adquiriu um break point e aproveitou uma bola na rede do rival para comemorar o feito histórico.

Aos 19 anos e um mês, João Fonseca é o quinto mais jovem finalista de um ATP 500 na história. Com a campanha, ele volta a superar o rival norte-americano Learner Tien como o melhor tenista no ranking com menos de 20 anos.

Fonseca é ainda o melhor tenista nascido em 2006 ou depois. O segundo melhor é o espanhol Martín Landaluce, que vai ser o 133 do mundo a partir de segunda-feira. Entre tenistas com menos de 21 anos, o brasileiro só é superado pelo tcheco Jakub Mensik. Considerando quem tem um ano a mais, o carioca ainda fica no top-3.

Depois da final de Basel, Fonseca terá um grande desafio. Na próxima semana, ele volta a encarar o canadense Shapovalov na estreia do último Masters 1000 da temporada, em Paris. O objetivo é ter uma boa campanha para se garantir entre os 32 melhores do mundo, de forma a poder ser cabeça de chave no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2026.