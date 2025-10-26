Seleção feminina vence Inglaterra

Foto: Lívia Villas Boas / CBF Bia Zaneratto abriu o placar

No amistoso entre as atuais campeãs da América do Sul e da Europa, deu Brasil. Neste sábado, 25, a seleção feminina de futebol derrotou a Inglaterra por 2 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester. As brasileiras resistiram à pressão de jogarem cerca de 70 minutos com uma jogadora a menos.

O duelo serviu como "prévia" da próxima Finalíssima, torneio que reúne, em jogo único, os vencedores da Copa América e da Eurocopa, em data e local a serem confirmados.

As brasileiras voltam a campo nesta terça-feira, 28, às 13h15min (horário de Brasília), para outro amistoso. Desta vez, contra a Itália.

O Brasil não se intimidou com as bicampeãs europeias, pressionou a saída de bola e saiu na frente. Aos oito minutos, Bia Zaneratto recebeu de Dudinha em velocidade, invadiu a área pelo meio e finalizou no canto.

Aos 17, Bia retribuiu a gentileza. A centroavante avançou até a entrada da área e rolou para Dudinha, que dominou e chutou forte para as redes.

Quatro minutos depois, porém, o Brasil perdeu Angelina, expulsa. A capitã recebeu o cartão vermelho direto ao derrubar Ella Toone antes da atacante entrar livre na área.

Com superioridade numérica, a Inglaterra passou a ocupar o campo de ataque por mais tempo, mas sem provocar grandes sustos no primeiro tempo. Na volta do intervalo, porém, as anfitriãs descontaram. Bia Zaneratto calçou a meia Beth Mead dentro da área. Georgia Stanway bateu no canto direito e venceu Lorena.

Até o final de jogo, as inglesas pressionaram. Mas a seleção de Arthur Elias segurou a vantagem. (Agência Brasil)