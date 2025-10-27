Em momento de baixa, Ceará passa a "olhar para baixo"

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul marcou dois gols nos últimos 18 jogos

O Ceará vive um momento de alerta na Série A. Após figurar no G-10 e sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana, o time alvinegro passou a olhar com mais preocupação para a parte de baixo da tabela.

Isso porque a queda de desempenho nas rodadas recentes custou caro, e o Vovô viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir perigosamente. Ao fim da 30ª rodada, a equipe ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, apenas quatro acima do Vitória-BA, primeiro clube dentro do Z-4.

Nas últimas três partidas, a equipe cearense somou apenas um ponto, resultado do empate com o lanterna Sport-PE após abrir o placar e ceder a igualdade no fim. Depois desse duelo, ainda vieram derrotas para Botafogo-RJ e Atlético-MG. O revés diante do Galo, inclusive, registrou mais falhas: o time mineiro abriu o placar aos 20 segundos, e, mesmo com diversas chances criadas, o Vovô não conseguiu reagir.

"Saímos lamentando o resultado, mas com a consciência de que a equipe fez um jogo consistente dentro do que imaginávamos, sabendo que seria decidido nos detalhes, e foi", avaliou o técnico Léo Condé após o novo tropeço.

O meio-campista Mugni também destacou o desafio de reagir após o gol relâmpago e a necessidade de virar a chave.

"Não importa o adversário, se eles perdem, ganham. A gente tem que melhorar o nosso jogo. Acho que fizemos um bom jogo, é muito difícil quando você toma um gol tão cedo. Eles se sentiram confortáveis, já não tinham que ir para cima o tempo todo. Acabou que a gente não achou o gol, mas é isso, continuar para frente. Temos um jogo importante em que somos capazes de vencer e conquistar os três pontos", analisou o argentino.

O time, antes elogiado, vem sofrendo com erros individuais na defesa e no ataque. A zaga, que vinha sendo um ponto de estabilidade, passou a cometer erros crassos, enquanto o setor ofensivo perdeu o poder de fogo. A prova é Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada e que não vive boa fase: marcou apenas dois gols nos últimos 18 jogos.

"O Pedro, nesses últimos jogos, fez um ou dois gols, pouco, principalmente pela expectativa criada com a sua chegada. No Campeonato Estadual e no início do Brasileiro, ele foi decisivo. É um jogador em quem temos confiança. Sabemos que agora restam nove jogos decisivos e precisamos passar confiança para ele", comentou Condé, mostrando apoio público ao atacante.

Com a reta final se aproximando, o Ceará precisa, o quanto antes, reencontrar o equilíbrio e reagir para evitar o "aperreio" que tanto assombrou o torcedor em temporadas anteriores.

O próximo desafio será contra o Fluminense-RJ, nesta quarta-feira, 29, em jogo atrasado da 12ª rodada. O duelo, que ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), é visto como uma chance para recuperação e para garantir uma sobrevida tranquila na elite. Caso o resultado positivo não venha, o Vovô corre o risco real de se juntar ao grupo que briga diretamente contra o rebaixamento.