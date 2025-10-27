João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia e conquista maior título do Brasil desde Guga

Foto: Fabrice Coffrini / AFP Aos 19 anos, tenista venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 a 0 na final e alcançou a 28ª posição no ranking da ATP. A partida aconteceu na tarde do domingo, 26 de outubro de 2025

Aos 19 anos recém completos, o carioca João Fonseca conquistou o maior título do tênis masculino brasileiro desde que o catarinense Gustavo Kuerten, o Guga, estava no auge em 2001. O prodígio nacional venceu o ATP 500 da Basileia na tarde deste domingo, 26, derrotando na final o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

O ATP 500 é o terceiro patamar de títulos do tênis masculino, atrás dos quatro Grand Slams e dos ATP 1.000. Em 2001, Guga conquistou o último grande título internacional, o Masters de Cincinnati. As classificações dos torneios evoluíram desde então, mas as únicas taças equivalentes vieram com Beatriz Haddad Maia, no simples e duplas femininos, e com os duplistas nacionais.

Fonseca nasceu em 2006, cinco anos depois do último título de Grand Slam de Guga — o tri em Roland Garros. A categoria ATP 500 foi criada em 2009 e nunca um brasileiro tinha chegado à decisão de simples (mulheres jogam o WTA). Ele é o quinto mais jovem do mundo a disputar uma decisão neste nível, e o segundo mais jovem a vencer na Basileia.

O troféu na Suíça é o segundo de João Fonseca em duas finais disputadas no circuito ATP. Em fevereiro, o tenista havia sido campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Seu currículo também inclui o ATP Next Generation de 2024 e três títulos de Challenger, sendo dois deles na atual temporada.

Com os 500 pontos obtidos na Basileia, João Fonseca agora soma 1.615 pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Na atualização desta segunda-feira, 27, ela chegará à 28ª colocação. No início do ano, o tenista ocupava o 145º lugar. O avanço de mais de 100 posições em dez meses o coloca como o quinto melhor brasileiro da história no ranking masculino.

Em quadra, Fonseca se impôs desde o primeiro game. Confirmou o saque de cara e logo quebrou o de Davidovich Fokina em 40 a 0. O espanhol, que foi vice-campeão pela quarta vez no ano e é o tenista de melhor ranking sem títulos ATP, tentava reagir e até conseguia equilibrar a disputa em poucos games. Mas quando pressionado, o prodígio lançava aces a mais de 220 km/h, até fechar em 6-3.

O segundo set teve roteiro parecido, com a mesma pancadaria uma coleção de passadas sempre que o europeu resolvia subir à rede. Fokina parecia resignado a perder de um tenista que antes da partida chamou de "futuro número 1 do mundo" e depois profetizou ser o próximo Novak Djokovic — maior campeão da história do tênis masculino. E assim foi até o 6 a 4.

Na comemoração, ele dedicou o título aos pais, que estavam na arquibancada e, muito emocionado, revelou ter prometido aos técnicos que rasparia o cabelo caso vencesse na Basileia.

A meta inicial de Fonseca para este ano era terminar entre os 40 melhores do mundo, objetivo que foi superado. Restando duas semanas para o fim da temporada, o brasileiro disputará o Masters 1.000 de Paris, com estreia marcada contra o canadense Denis Shapovalov em data e horário a serem confirmados. O rival, inclusive, foi batido pelo carioca nas quartas de final da Basileia.

Com os resultados, ele está quase certo como um dos 32 cabeças de chave do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Isso garante um confronto menos difícil na estreia. Neste ano, Fonseca conseguiu vencer a primeira rodada em todos os Majors, um feito relevante para alguém da idade dele.

Atualmente, o brasileiro é o segundo melhor do mundo entre os tenistas de menos de 22 anos, ficando atrás apenas do tcheco Jakub Mensik (19º no ranking geral). E ainda tem quase três anos completos nesta faixa etária. (Com André Bloc)

Feitos de João Fonseca

- Três títulos em 2025, sendo um WTT 125 (Adelaide), um ATP 250 (Buenos Aires) e um ATP 500 (Basileia).

- Quinto brasileiro mais bem ranqueado na história do ranking da ATP no simples masculino (28º do mundo), só atrás de Gustavo Kuerten (1º por 43 semanas), Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º) e Felipe Meligeni (25º).

- Em 2024, foi campeão do ATP Next Generation Finals de 2024, torneio de exibição que reúne os melhores jovens da temporada.

- Em sua trajetória, fez vitórias importantes sobre tenistas top 10 e top 20, além de ter alcançado o top 30 do ranking.

- Tenista de 19 anos mais bem ranqueado no masculino, superando o norte-americano Learner Tien (39º) e o espanhol Martín Landaluce (133º), segundo e terceiro da faixa etária.

- Venceu um top-10 na carreira: o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo, na estreia do Aberto da Austrália, em janeiro.

- Passou da primeira rodada na estreia de todos os Grand Slams, caindo na terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon e na segunda no Australian Open e no US Open.