Palmeiras fica no 0 a 0 com Cruzeiro e perde chance de abrir sobre o Fla

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Técnico Abel Ferreira, do Palmeiras

Nenhum dos três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro venceu na 30ª rodada. Depois de o vice-líder Flamengo perder para o Fortaleza no Castelão, no sábado, 25, o duelo entre primeiro e terceiro colocados, Palmeiras x Cruzeiro, terminou em 0 a 0.

Jogando em casa, no Allianz Parque, o Verdão buscava abrir três pontos de vantagem sobre o Flamengo. A margem cresceu, mas apenas por um. Agora, a equipe paulista tem 62 pontos em 29 jogos, ante 61 no mesmo número de partidas dos cariocas. O Cruzeiro segue vivo, com 57 pontos em 30 partidas.

O quarto colocado segue sendo o surpreendente Mirassol, que venceu o lanterna Sport por 2 a 1, fora de casa, e agora foi a 55 pontos em 30 jogos.

No Allianz Parque, a arbitragem foi mais uma vez o destaque negativo da partida. No primeiro tempo, o Cruzeiro pediu a expulsão de Gustavo Gómez, em lance violento, mas o zagueiro levou só um amarelo.

Na segunda etapa, foi a vez dos palmeirenses reclamarem de um gol anulado por suposta falta no goleiro Cássio. O Cruzeiro teve ainda um jogador expulso, Fabrício Bruno.

Na disputa por dois títulos, o Palmeiras volta a campo no Allianz Parque na quinta-feira, 30, para buscar a virada sobre a LDU na semifinal da Libertadores. A ida foi 3 a 0 para os equatorianos. Pelo Brasileirão, o time encara o Juventude-RS, em Caxias do Sul, no domingo, 2 de novembro.

Já o Flamengo, joga pelo empate no meio de semana contra o Racing, na Argentina, pela Libertadores, na quarta-feira, 29. Já na Série A, recebe o lanterna Sport no sábado, 1º de novembro.