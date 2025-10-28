Atuação defensiva contra o Flamengo eleva confiança do Fortaleza na luta contra o Z-4

Foto: FCO FONTENELE Brítez teve atuação segura no Castelão

O Fortaleza mostrou, diante do poderoso Flamengo, um trunfo que pode ser fundamental na briga contra o rebaixamento nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro: a solidez defensiva. O Leão do Pici, que saiu na frente do placar logo no início da partida, conseguiu suportar a pressão do melhor elenco da América do Sul por mais de 80 minutos e terminou o jogo sem ser vazado.

Em sua chegada ao Tricolor, o técnico Martín Palermo ressaltou que um dos seus principais objetivos era, justamente, ajustar a defesa do time — atualmente a quarta pior entre todos os clubes da elite nacional em 2025, com 44 gols sofridos. O setor oscilou nas partidas anteriores, mas mostrou, contra o Rubro-Negro, que tem potencial para ser mais consistente.

Os dois zagueiros escalados, Emanuel Brítez e Gastón Ávila, tiveram atuações positivas. O primeiro citado foi bem participativo dentro da área, tendo terminado o jogo com dez cortes ao todo. O camisa 33 ainda contabilizou duas interceptações e um desarme, além de ter vencido dois dos três duelos pelo chão e dois das quatro disputas pelo alto.

Ávila, que tem convivido com bons e maus momentos com a camisa tricolor nesta temporada, também apresentou números importantes na partida do último sábado. O defensor argentino realizou 12 cortes, teve duas interceptações, bloqueou duas finalizações e venceu três dos quatro duelos pelo chão.

Outro que merece destaque é Eros Mancuso. O lateral-direito já vinha em ascensão com a chegada de Palermo — sobretudo ofensivamente — e voltou a ser um dos destaques da equipe, desta vez contribuindo na defesa. O camisa 14, por exemplo, fez três desarmes, cinco cortes, recuperou cinco bolas e venceu cinco dos nove embates pelo chão.

No meio-campo, a sinergia entre Lucas Sasha e Pierre funcionou bem. Os dois foram bastante participativos em uma partida extremamente difícil no setor, já que o Flamengo tinha nomes como Jorginho, Saúl e Arrascaeta entre os titulares. Na baliza, Brenno passou confiança e fez intervenções essenciais, sendo mais uma peça decisiva na manutenção do placar.

Foi um trabalho coletivo baseado em muita entrega e garra, mas também em organização tática. O desafio para Palermo, agora, é transformar esse nível de atuação em padrão — e não em um acaso. Contra o Santos, na Vila Belmiro, próximo adversário do Leão na Série A, não sofrer gols será um passo fundamental para a equipe retornar a Fortaleza com três pontos na bagagem.

A partida contra o Peixe é a mais importante do ano para o Tricolor. Cinco pontos separam os times na tabela de classificação, e somente a vitória mantém o time cearense forte na luta para escapar da zona de rebaixamento. No melhor dos cenários, com um triunfo na Vila Belmiro e derrota do Vitória, que encara o Cruzeiro fora de casa, o Leão ficaria a um ponto do 16º colocado — mais vivo do que nunca.

Fonte dos dados citados nesta matéria: Sofascore