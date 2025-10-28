Flamengo critica "episódio lamentável" com torcedores e preço dos ingressos no Castelão

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Torcida do Flamengo na Arena Castelão

O Flamengo emitiu, na tarde de ontem, nota em que critica retirada de torcedores do time carioca de uma área destinada à torcida do Fortaleza, em partida que ocorreu nesse sábado, 25, na Arena Castelão. O clube fez ainda reclamações sobre o preço dos ingressos para os visitantes.

Em cena que viralizou nas redes sociais, uma torcedora do Leão é vista se dirigindo a dois torcedores que não estavam uniformizados e pedindo para que ambos se retirem do setor destinado aos tricolores. Além deste registro, outros possíveis torcedores do Flamengo foram retirados de arquibancadas dos mandantes.

No texto publicado em seu site oficial, o time carioca afirma que recebe os torcedores adversários de forma respeitosa e cita o setor misto do Maracanã como prova. Na sexta-feira, 24, dia anterior ao jogo, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), recomendou que a Polícia Militar do Estado do Ceará proibisse a entrada de torcedores do Flamengo nos setores destinados aos torcedores do Tricolor, visando uma melhor segurança para todos.

Na noite do mesmo dia, o Fortaleza emitiu um comunicado em suas redes sociais afirmando que seguiria as recomendações do MPCE, O acesso de torcedores visitantes aos setores tricolores era proibido.

O clube carioca queixou-se ainda do preço cobrado para ingressos no setor de visitantes.

Para o confronto, foram disponibilizados 8 mil bilhetes para os rubro-negros, com valores de R$ 125 (meia entrada) e R$ 250 (inteira).