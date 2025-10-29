Antes do Clássico-Rainha, Ceará e Fortaleza goleiam no Cearense Feminino

Ceará e Fortaleza confirmaram nesta terça-feira, 28, o favoritismo e venceram com autoridade a quarta rodada do Campeonato Cearense Feminino, disputada nesta terça-feira, 28. No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Fortaleza atropelou o The Blessed por 12 a 0, enquanto, no estádio Presidente Vargas, o Ceará goleou o São Gonçalo por 6 a 0.

Os resultados mantêm a disputa acirrada pela liderança do Grupo A, que será definida no Clássico-Rainha do próximo sábado, 1º, às 9h30min, no PV, com transmissão da TV O POVO e do YouTube do Esportes O POVO.

No primeiro jogo do dia, as Leoas, comandadas por Erandir, não encontraram dificuldades para dominar o The Blessed. Metade dos gols tricolores foram marcados por Eduarda Balbino, principal destaque da partida. Akhemi abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, seguida por três gols em sequência de Eduarda, aos 32, 33 e 47 minutos.

Na etapa final, Duda (contra) aumentou a vantagem logo aos oito minutos. Depois, Andressa Anjos, Akhemi novamente, Thalita, Sara e mais três de Balbino completaram o marcador. O Fortaleza soma agora 10 pontos em quatro jogos, com três vitórias e um empate, e ainda tem uma partida a disputar diante do São Gonçalo.

No PV, o Ceará manteve a invencibilidade e a ponta da tabela. As Alvinegras bateram com facilidade o São Gonçalo por 6 a 0, com dois gols de Jojo, dois de Paulinha, um de Shakira e outro de Alessandra. A camisa 11 abriu o placar aos 26 minutos, e Paulinha ampliou aos 40. No segundo tempo, as duas voltaram a balançar as redes aos 9 e aos 33 minutos, respectivamente. Aos 37 minutos, o gol de Shakira reafirmou mais uma vitória do time de Erivelton Viana, que foi sacramentada nos minutos finais de disputa por Ale.

Com o resultado, o Ceará chega a 13 pontos em cinco partidas, com quatro vitórias e um empate, somando 30 gols marcados e apenas quatro sofridos. O Fortaleza, com um jogo a menos, mantém-se na cola, a três pontos de distância. O confronto direto do próximo sábado poderá definir quem termina a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo A.