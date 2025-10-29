Ceará visita Fluminense de olho na vitória para se afastar do Z-4

Foto: Samuel Setubal Lourenço volta de suspensão contra o Flu

Em busca de recuperar pontos desperdiçados — e salvo reviravolta —, o Ceará visita o Fluminense na noite desta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília), em confronto atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas e um empate, o Vovô encara o embate com a meta clara de se afastar da perigosa zona de rebaixamento da Série A. Atualmente, o time é o 14º colocado com 35 pontos somados, apenas quatro acima do Vitória, que é 17º.

O confronto, válido pela 12ª rodada e adiado por meses em razão do Mundial de Clubes da Fifa, é tratado como decisivo para a retomada do Alvinegro no campeonato, visto que um triunfo fora de casa seria importante não apenas em termos de pontuação, mas também para recuperar o moral da equipe. Ciente disso, o meia Vina, que tende a ser titular, projetou o jogo em entrevista coletiva na segunda-feira, 27.

"É de suma importância pontuar nesse jogo, que é atrasado. Eu sei bem como é enfrentar o Fluminense lá, já tive uma passagem por lá, é sempre muito difícil, mas a gente tem que ir buscar os pontos. A gente tem as próximas rodadas para, o quanto antes, conseguir o nosso maior objetivo, que sempre foi claro: a permanência na Serie A", disse o camisa 29.

O técnico Léo Condé, por sua vez, tem a missão de reorganizar a equipe em meio a desfalques importantes. Dieguinho e Marcos Victor não viajaram ao Rio de Janeiro — o primeiro segue em transição após um edema na panturrilha, enquanto o segundo continua em tratamento fisioterápico.

Em compensação, o treinador ganha dois reforços relevantes: Pedro Henrique e Lourenço. Suspensos contra o Atlético-MG, os atletas voltam a ficar à disposição e podem iniciar o jogo entre os titulares.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após vencer o Internacional por 1 a 0 e com chances de entrar no G-6 da Série A, caso conquiste os três pontos. O técnico argentino Luis Zubeldía, contudo, não poderá contar com duas peças experientes: o zagueiro Manoel, que passou por artroscopia no joelho esquerdo e está fora da temporada, e o meia Paulo Henrique Ganso, ainda em fase de transição após lesão na panturrilha esquerda.

Como boa notícia, o Flu, que é sétimo na tabela, terá reforços importantes. O zagueiro Freytes retorna após cumprir suspensão, enquanto o volante Martinelli, poupado no jogo passado, volta a estar à disposição. Além deles, o meio-campo pode ganhar o acréscimo de Nonato, que se recuperou de um edema na coxa e treinou normalmente durante a semana.

Em termos de classificação, a equipe almeja a vitória para chegar aos 47 pontos e, consequentemente, entrar na zona de pré-Libertadores da Série A, ultrapassando o rival Botafogo em número de triunfos.

Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 26 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 12 triunfos do Tricolor. O último confronto entre os times ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, quando o Alvinegro foi superado pela equipe carioca por 1 a 0 na Arena Castelão. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Fluminense x Ceará: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Vina (Mugni); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29/10/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira/SC

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO