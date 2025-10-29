Masters de Paris: Fonseca avança diante de Shapovalov, Alcaraz cai para Norrie

Embalado pela conquista do ATP 500 da Basileia nesse final de semana, o brasileiro João Fonseca iniciou a sua campanha no Masters 1000 de Paris cumprindo a expectativa em torno da boa fase. O tenista de 19 anos venceu o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/3 nesta terça-feira, 28 e avançou no torneio em 2h04min.
O confronto ganhou contornos de dramaticidade no final. No set decisivo, o carioca precisou de atendimento médico por causa de dores lombares e na perna esquerda e recebeu massagem à beira da quadra.
Esta foi a segunda vitória sobre o rival canadense (a primeira foi nessa sexta-feira, pelo ATP 500). Na próxima rodada do torneio parisiense, o carioca encara Karen Khachanov (14º), que superou Ethan Quinn. O encontro com o rival russo está marcado para esta quarta-feira, 29, por volta das 16h30min, na quadra central La Défense Arena.
Atual 28º do mundo, Fonseca tem a chance de avançar mais posições na lista da ATP se fizer uma boa campanha na França. O Masters de Paris é o último torneio de 1000 pontos da atual temporada do circuito internacional. No início do ano, o jovem tenista ocupava o 145º lugar da ATP. Ainda era promessa do tênis mundial. Dez meses depois, subiu mais de 100 posições, alcançando o 28º posto.
A grande zebra do dia em Paris foi a queda precoce do espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo. Ele foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie (31 do ranking) por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.
O espanhol de 22 anos, que entrou diretamente na segunda rodada, cai antes do esperado no torneio parisiense pelo terceiro ano consecutivo: oitavas de final em 2024 e segunda rodada em 2023. Seu melhor resultado foi em 2022, quando chegou às quartas.
Alcaraz, que voltou de uma lesão no tornozelo esquerdo, não jogava desde o final de setembro, quando foi campeão do ATP 500 de Tóquio. Contra Norrie, o número 1 do mundo cometeu uma série de erros não forçados (54) e acabou derrotado em duas horas e 22 minutos. (Com AFP)